Пушич: Бондаренко и Конопля не смогут сыграть, но я сразу понимал, кто их заменит

6 ноября состоялась пресс-конференция главного тренера донецкого "Шахтера" Марино Пушича перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны". Наставник "кротов" рассказал о травмированных игроках и кто сыграет в этом матче.

Травмированные Бондаренко и Конопля, как вы решаете эти проблемы и есть ли у вас готовое решение на завтра?

"Да, есть. Конечно, это важные игроки, которые выходили в старте в прошлый раз с "Барселоной", поэтому жаль, что они не смогут сыграть. Впрочем, я доверяю тем ребятам, которые их заменят. Наша команда становится все сильнее, я лучше знакомлюсь с возможностями каждого игрока и создаю план в своей голове. Поэтому я должен сказать, что сразу понимал, кто их заменит, но я не могу сказать имена".

Вы впервые едете с командой на домашний матч в Европе, который по факту все же вне дома, какие впечатления от такого опыта?

"Это невероятное количество поездок, правда. Мы даже не можем назвать это домашним матчем, ведь нам пришлось ехать в другую страну несколько часов. Нужна адаптация и оставаться сильным ментально. Но я все это вижу в своей команде. Мы рады быть здесь, мы готовимся к завтрашней игре. Конечно, это не лучшие условия, ведь приходится много времени тратить на путешествия, я впервые еду на домашний матч в другую страну, немного странно, конечно. Впрочем, мы адаптируемся, это особый матч для нас".

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Вы возглавили команду, потерявшую свой дом 9 лет назад в Донецке, они не играют там. Как вам управлять командой, не имеющей собственного стадиона и города?

"Если бы это была единственная проблема для нас. К большому сожалению, в стране идет война. Это самая большая проблема, которую нужно решить и я надеюсь, что она решится как можно скорее. Надеюсь, что после завершения мы вернем свой родной город и стадион. Я уже говорил, что нам тяжело путешествовать так много, но я вижу в этой команде характер, боевой характер, игроки поддерживают друг друга и делают все от себя возможное, чтобы показать свои лучшие качества.Я очень впечатлен этим. подобным отношениям внутри команды".

Матч "Шахтер" - "Барселона" состоится завтра, 7 ноября, в Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву