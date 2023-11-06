Пушич: Дайте мне полгода, и на пресс-конференции я буду говорить на украинском

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич перед матчем 4 тура Лиги чемпионов против "Барселоны" рассказал об адаптации в донецком клубе и подготовке к матчам.

Как прошел ваш переход из "Фейеноорда" в "Шахтер", насколько другие проблемы вы встретили в новом клубе?

"Все произошло очень быстро. Мне приходится очень быстро адаптироваться, что я и делаю. Я не тот, кто думает о проблемах, я всегда думаю о решениях и возможностях. Это дает мне энергию и помогает фокусироваться на работе, которую я принял. Я не думаю о проблемах, которых на самом деле немало, я лишь фокусируюсь на том, как решать эти проблемы. Это придает мне энергию и я делюсь этой энергией с игроками".

Как ваш украинский язык?

"Думаю, я понимаю где-то 30% украинского, я могу читать. Со временем я буду говорить гораздо лучше. Дайте мне полгода и на пресс-конференции я буду говорить по-украински".

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У "Шахтера" уже был нидерландский тренер и сейчас они снова назначили человека по нидерландскому футболу. Можно ли говорить, что клуб ориентируется на нидерландскую футбольную школу?

"Думаю, что футбол вообще не разделяется на школы. Мы не можем говорить, что это школа какой-то страны, у каждого тренера есть свой стиль, состоящий из многих элементов. Наше видение: атакующий футбол и развитие молодых игроков, что очень важно.

"Это идет от каждого из нас. Не важно, из какой ты страны, где страна играешь или работаешь. Мы хотим высоко прессинговать и атаковать. Именно так мы пытаемся воспитать наших игроков, развивать команду и вместе идти вперед".

Есть информация, что вы изучаете соперника путём неоднократного просмотра всех его матчей. Сколько матчей "Барселоны" вы посмотрели перед завтрашней встречей и что может помочь "Шахтеру" получить положительный результат:

"У нас очень много переездов, что явно не помогает, мне не хватает времени смотреть много матчей, хотя в целом я смотрю много. Да, я действительно готовлюсь подобным образом. "Барселона" - большая команда и играть с ней - это вызов. Мы стараемся анализировать их слабости и найти решение того, как ими пользоваться. Это матч, в котором мы ничего не теряем. Я просто хочу, чтобы моя команда показала конкурентный уровень. Я хочу, чтобы мы играли преданно и показали лучший футбол".

О тяжелом графике с матчем против "Динамо", а теперь и "Барселоной":

"Да, график действительно сложный, но это футбол. Мы — большой клуб, который хочет соревноваться на самом высоком уровне. Но мы готовы соревноваться со всеми. Мы должны отдаваться полностью в каждой игре. Надеюсь, что футболистам хватит сил показать свою лучшую игру. нетерпением жду этого матча".

Завтра мы увидим другой "Шахтер" по сравнению с тем, что было 15 дней назад. Вы уже поближе познакомились со своей командой. Сейчас "Барселона" не в лучшей форме, не чувствуете ли вы, что теперь у вас будет больше шансов обыграть эту команду?

"Каждый матч — это отдельная история. Я не верю в то, что одна команда может быть в неудачной форме и только потому проиграть. Мы же приехали соревноваться и реально конкурировать. Да, они проиграли Класико, но каждый может проиграть Класико, это нет о чем не говорит.

"Они все же показали неплохой футбол с "Реалом", поэтому это не влияет на мое мнение о сопернике. Это все еще мощная команда".