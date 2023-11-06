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Милан - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Милан - ПСЖ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 7.11.2023 ⋊ ЛЧ на UA-Футбол
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Завтра, 7-го ноября в рамках 4-го тура квартета F "Милан" на "Сан-Сиро" будет принимать "Пари Сен-Жермен". "Россонери" будут пытаться наконец открыть счет своим голам и одержать первую победу в этой кампании главного еврокубка.
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Парижане смогли реабилитироваться после разгромного поражения от "Ньюкасла" (1:4). А в предыдущем туре Мбаппе и компания уверенно переиграли подопечных Стефано Пиоли.
При этом, несмотря на ноль в графе побед, "Милан" имеет шансы на выход в плей-офф ЛЧ.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Миланом" и "Пари-Сен Жермен" состоится во вторник, 7-го ноября 2023-го года, в 22:00.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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