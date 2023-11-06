Азаров на месте. Шахтер провел открытую тренировку перед Барселоной

В преддверии матча четвертого тура Лиги чемпионов против "Барселоны" "Шахтер" провел открытую тренировку на поле "Фолькспаркштадион" в Гамбурге.

Примечательно, что участие в тренировке принял и защитник Азаров, который в матче с "Динамо" в 13-м туре УПЛ был вывезен с поля на скорой. Также тренировался Конопля, не сыграющий против "Барселоны" из-за дисквалификации.

Фоторепортаж – Алины Ерофеевой.

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