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Порту - Антверпен. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Порту - Антверпен: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 7.11.2023 ⋊ ЛЧ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник вечером "Порту" продолжит борьбу за вторую позицию в группе H, принимая дома "Антверпен" в рамках Лиги чемпионов.
"Драконы" набрали шесть очков в трех матчах и занимают вторую строчку в группе, тогда как "Антверпен" находится на "дне" таблицы, проиграв все три матча группового этапа этого сезона.
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Лига чемпионов. 4-й тур. Группа H
7 ноября. 22:00. Порту. "Эштадиу ду Драгау"
Трансляция: MEGOGO Football 6
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