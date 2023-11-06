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Порту - Антверпен. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Порту - Антверпен: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 7.11.2023 ⋊ ЛЧ на UA-Футбол

Порту - Антверпен. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Во вторник вечером "Порту" продолжит борьбу за вторую позицию в группе H, принимая дома "Антверпен" в рамках Лиги чемпионов.

"Драконы" набрали шесть очков в трех матчах и занимают вторую строчку в группе, тогда как "Антверпен" находится на "дне" таблицы, проиграв все три матча группового этапа этого сезона.

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Лига чемпионов. 4-й тур. Группа H

7 ноября. 22:00. Порту. "Эштадиу ду Драгау"

Трансляция: MEGOGO Football 6

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