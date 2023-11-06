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Левандовский и компания. Фоторепортаж с открытой тренировки Барселоны перед матчем с Шахтером

Лига Чемпионов

Каталонцы – в хорошем настроении

Левандовский и компания. Фоторепортаж с открытой тренировки Барселоны перед матчем с Шахтером

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" готовится к матчу четвертого тура Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". Завтра, седьмого ноября, каталонцы сыграют против "горняков" в Гамбурге. А накануне состоялись все запланированные предматчевые мероприятия.

В частности – и открытая тренировка "блауграны". Подопечные Хави находились в прекрасном настроении, которое видела и зафиксировала корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

Вашему вниманию – ее фоторепортаж.

Фотогалерея

Левандовский и компания. Фоторепортаж с открытой тренировки Барселоны перед матчем с Шахтером - фото 1Левандовский и компания. Фоторепортаж с открытой тренировки Барселоны перед матчем с Шахтером - фото 2Левандовский и компания. Фоторепортаж с открытой тренировки Барселоны перед матчем с Шахтером - фото 3Левандовский и компания. Фоторепортаж с открытой тренировки Барселоны перед матчем с Шахтером - фото 4Левандовский и компания. Фоторепортаж с открытой тренировки Барселоны перед матчем с Шахтером - фото 5Левандовский и компания. Фоторепортаж с открытой тренировки Барселоны перед матчем с Шахтером - фото 6Левандовский и компания. Фоторепортаж с открытой тренировки Барселоны перед матчем с Шахтером - фото 7Левандовский и компания. Фоторепортаж с открытой тренировки Барселоны перед матчем с Шахтером - фото 8Левандовский и компания. Фоторепортаж с открытой тренировки Барселоны перед матчем с Шахтером - фото 9Левандовский и компания. Фоторепортаж с открытой тренировки Барселоны перед матчем с Шахтером - фото 10Левандовский и компания. Фоторепортаж с открытой тренировки Барселоны перед матчем с Шахтером - фото 11Левандовский и компания. Фоторепортаж с открытой тренировки Барселоны перед матчем с Шахтером - фото 12Левандовский и компания. Фоторепортаж с открытой тренировки Барселоны перед матчем с Шахтером - фото 13Левандовский и компания. Фоторепортаж с открытой тренировки Барселоны перед матчем с Шахтером - фото 14

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