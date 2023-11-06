Левандовский и компания. Фоторепортаж с открытой тренировки Барселоны перед матчем с Шахтером

Каталонская "Барселона" готовится к матчу четвертого тура Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". Завтра, седьмого ноября, каталонцы сыграют против "горняков" в Гамбурге. А накануне состоялись все запланированные предматчевые мероприятия.

В частности – и открытая тренировка "блауграны". Подопечные Хави находились в прекрасном настроении, которое видела и зафиксировала корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

Вашему вниманию – ее фоторепортаж.

Фотогалерея