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Левандовский и компания. Фоторепортаж с открытой тренировки Барселоны перед матчем с Шахтером
Каталонцы – в хорошем настроении
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Каталонская "Барселона" готовится к матчу четвертого тура Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". Завтра, седьмого ноября, каталонцы сыграют против "горняков" в Гамбурге. А накануне состоялись все запланированные предматчевые мероприятия.
В частности – и открытая тренировка "блауграны". Подопечные Хави находились в прекрасном настроении, которое видела и зафиксировала корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.
Вашему вниманию – ее фоторепортаж.
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