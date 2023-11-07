Милан – ПСЖ: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, седьмого ноября, стартует второй круг группового этапа Лиги чемпионов. В одном из матчей четвертого тура "Милан", который с двумя баллами идет последний в своей группе, на "Сан-Сиро" будет принимать лидера квартета ПСЖ, у него шесть очков.

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.