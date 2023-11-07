Шахтер – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Шахтер" повторно в этой Лиге чемпионов сыграет против "Барселоны". Теперь уже формально на своем поле. Две недели назад "горняки" проиграли 1:2.

Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, седьмого ноября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

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Лига чемпионов. Четвертый тур

Трансляция - MEGOGO Футбол 1