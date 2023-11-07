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Шахтер – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Шахтер - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Шахтер – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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"Шахтер" повторно в этой Лиге чемпионов сыграет против "Барселоны". Теперь уже формально на своем поле. Две недели назад "горняки" проиграли 1:2.

Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, седьмого ноября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

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Лига чемпионов. Четвертый тур

"Шахтер" 19:45 "Барселона"

Трансляция - MEGOGO Футбол 1

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Комментарии
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Баpceлиниуc
07.11.2023 в 11:01
Я теперь понял для чего Лапортус поставил Хави главным тренером Барсы.
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Комментарии 1
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Баpceлиниуc
07.11.2023 в 11:01
Я теперь понял для чего Лапортус поставил Хави главным тренером Барсы.
Ответить
0
0

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