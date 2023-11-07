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Шахтер – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Шахтер - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Шахтер" повторно в этой Лиге чемпионов сыграет против "Барселоны". Теперь уже формально на своем поле. Две недели назад "горняки" проиграли 1:2.
Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, седьмого ноября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
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Лига чемпионов. Четвертый тур
"Шахтер" 19:45 "Барселона"
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Шахтар - БарселонаСмотреть трансляцию
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Баpceлиниуc
07.11.2023 в 11:01
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