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Шахтер U19 – Барселона U19. Где смотреть матч Юношеской лиги УЕФА
Шахтер U19 - Барселона U19: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.11.2023 ⋊ Юношеская Лига УЕФА на UA-Футбол "
Фото - ФК Шахтар
Сегодня, седьмого ноября, "Шахтер" сыграет матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против "Барселоны". Также свой матч проведет юношеская команда "горняков" – против этого же соперника. Это тоже четвёртый тур, но в рамках Юношеской лиги УЕФА.
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Матч начнется в 13:00 в Германии, Гамбург. Прямая видеотрансляция будет доступна в клубном приложении "Шахтера" и на официальном сайте. Для просмотра необходимо пройти регистрацию.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча "Шахтер" U19 – "Барселона" U19 в текстовой трансляции UA-Футбол >>>
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