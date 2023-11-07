Болельщик ПСЖ получил ножевое ранение во время стычки с фанатами Милана

Болельщик "ПСЖ" получил ножевое ранение после стычки с группой фанатов "Милана" в ночь перед матчем команд в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, ссылающегося на сведения La Gazzetta dello Sport, болельщик парижан находится в критическом состоянии. Напомним, ранее сообщалось, что около 50 фанатов итальянского "Милана" напали на болельщиков "ПСЖ" накануне матча команд в Лиге чемпионов. Фанаты "Милана" использовали пиротехнические средства, включая дымовые шашки.

Матч группового этапа Лиги чемпионов между "Миланом" и "ПСЖ" состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе "Сан-Сиро". Встреча начнется в 22:00. В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" обыграл "Милан" со счетом 3:0.