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Атлетико – Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Атлетико - Селтик: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
"Селтик" – не фаворит своей группы, но борется как минимум за весну в Лиге Европы. Удастся "кельтам" зацепиться за очки на поле "Атлетико"?
Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, седьмого ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.
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Лига чемпионов. Четвертый тур
"Атлетико" 22:00 "Селтик"
Трансляция - MEGOGO Футбол 4
Трансляція матчу Атлетико - СелтікСмотреть трансляцию
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