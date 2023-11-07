Атлетико – Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Селтик" – не фаворит своей группы, но борется как минимум за весну в Лиге Европы. Удастся "кельтам" зацепиться за очки на поле "Атлетико"?

Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, седьмого ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.

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Лига чемпионов. Четвертый тур

Трансляция - MEGOGO Футбол 4