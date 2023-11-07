  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Атлетико – Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико – Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Атлетико - Селтик: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Атлетико – Селтик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

"Селтик" – не фаворит своей группы, но борется как минимум за весну в Лиге Европы. Удастся "кельтам" зацепиться за очки на поле "Атлетико"?

Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, седьмого ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига чемпионов. Четвертый тур

"Атлетико" 22:00 "Селтик"

Трансляция - MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Атлетико - Селтік
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Левандовский в основе. Известен состав Барселоны на матч с Шахтером
yellow-arrow
Надежды на чудо. Шахтер - Барселона. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Три замены после первого матча. Шахтер огласил состав на матч с Барселоной
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде