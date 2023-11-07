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Шахтер – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

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Шахтер – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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UA-Футбол организует комментарий поединка 4-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между каталонской "Барселоной" и донецким "Шахтером".

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Лидер группы встречается с третьей командой квартета. "Барселона" уже одолела и "Антверпен", и "Порту", и непосредственно "Шахтер", теперь она хочет заработать три очка и в условно ответном поединке с "горняками". Сможет ли Марино Пушич удивить Хави Эрнандеса? На кого сделает ставку новый тренер украинского гранда? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 7 ноября – в 19:40 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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