Порту - Антверпен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Во вторник вечером "Порту" продолжит борьбу за вторую позицию в группе H, принимая дома "Антверпен" в рамках Лиги чемпионов.

"Драконы" набрали шесть очков в трех матчах и занимают вторую строчку в группе, тогда как "Антверпен" находится на "дне" таблицы, проиграв все три матча группового этапа этого сезона.

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Лига чемпионов. 4-й тур. Группа H

7 ноября. 22:00. Порту. "Эштадиу ду Драгау"

"Порту" - "Антверпен"

Трансляция: MEGOGO Football 6