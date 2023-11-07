  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Порту - Антверпен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Порту - Антверпен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Порту - Антверпен: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Порту - Антверпен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/fcporto/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Во вторник вечером "Порту" продолжит борьбу за вторую позицию в группе H, принимая дома "Антверпен" в рамках Лиги чемпионов.

"Драконы" набрали шесть очков в трех матчах и занимают вторую строчку в группе, тогда как "Антверпен" находится на "дне" таблицы, проиграв все три матча группового этапа этого сезона.

Читайте также Антверпен - Порту. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 25.10.2023

Текстовая онлайн трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига чемпионов. 4-й тур. Группа H

7 ноября. 22:00. Порту. "Эштадиу ду Драгау"

"Порту" - "Антверпен"

Трансляция: MEGOGO Football 6

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Порту - Антверпен
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Назовете стартовые составы Барселоны и Шахтера в матче за Суперкубок УЕФА 2009? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Цервена Звезда - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Лацио - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Порту (Португалия) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн Антверпен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде