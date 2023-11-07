Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Порту - Антверпен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Порту - Антверпен: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: twitter.com/fcporto/Автор - невідомий
Во вторник вечером "Порту" продолжит борьбу за вторую позицию в группе H, принимая дома "Антверпен" в рамках Лиги чемпионов.
"Драконы" набрали шесть очков в трех матчах и занимают вторую строчку в группе, тогда как "Антверпен" находится на "дне" таблицы, проиграв все три матча группового этапа этого сезона.
Текстовая онлайн трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига чемпионов. 4-й тур. Группа H
7 ноября. 22:00. Порту. "Эштадиу ду Драгау"
"Порту" - "Антверпен"
Трансляция: MEGOGO Football 6
Популярное сейчас
- "Надо выпить, иначе мы ничего не подпишем": как Барса провернула самый большой трансфер из-за Железного занавеса
- Известны оценки Михаила Мудрика за матч с Тоттенхэмом
- "Ребров вам лучше ответит". Юрий Вернидуб отреагировал на вопросы об игроках Кривбасса в сборной
- Шахтер – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.11.2023
- Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО