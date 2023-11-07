Цервена Звезда - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Вылет "Лейпцига" из Кубка Германии и поражение от аутсайдера Бундеслиги несколько настораживают. "Црвена Звезда" - не самая простая команда, и ехать к ней на серии из двух поражений подряд будет опасно. Тем более, что даже дома "Лейпцигу" пришлось помучиться с сербами.

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Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

Белград, Райко Митич

Црвена Звезда - РБ Лейпциг 22:00