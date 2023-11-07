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Цервена Звезда - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Цервена Звезда - РБ Лейпциг: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Цервена Звезда - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/RBLeipzig / Автор невідомий

UA-Футбол
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Вылет "Лейпцига" из Кубка Германии и поражение от аутсайдера Бундеслиги несколько настораживают. "Црвена Звезда" - не самая простая команда, и ехать к ней на серии из двух поражений подряд будет опасно. Тем более, что даже дома "Лейпцигу" пришлось помучиться с сербами.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

Белград, Райко Митич

Црвена Звезда - РБ Лейпциг 22:00

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Црвена Звезда - РБ Лейпциг
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