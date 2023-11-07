Назовете стартовые составы Барселоны и Шахтера в матче за Суперкубок УЕФА 2009? Квиз от UA-Футбол

7 ноября в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 донецкий "Шахтер" в Гамбурге будет принимать каталонскую "Барселону". Эти команды более 14 лет назад, в конце лета 2009 года, встречались в матче за Суперкубок УЕФА, где минимальную победу в дополнительное время 1:0 одержал испанский клуб.

Сегодня мы предлагаем проверить, хорошо ли вы помните стартовые составы команд в том поединке, пройдя наш квиз. Будет дана позиция футболиста и вам нужно выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции