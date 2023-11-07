Три замены после первого матча. Шахтер огласил состав на матч с Барселоной

7 ноября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" сыграет с "Барселоной". Встреча состоится в Гамбурге в 19:45.

По сравнению с первым матчем против "Барсы" произошли три замены. Вместо Азарова в основе выйдет Ракицкий, Коноплю заменит Гочолеишвили, а Бондаренко - Невертон, который, вероятно, будет действовать на фланге, а Криськив или Судаков будут играть в центре поля.

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"Шахтер": Ризнык, Бондарь, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Гочолеишвили, Сикан, Матвиенко, Невертон, Ракицкий

Запасные: Рудько, Лемкин, Азаров, Чигринский, Мироши, Кастилло, Эгиналду, Швед, Топалов, Назарина, Кащук, Келси

К этому матчу испанский клуб подошел с тремя победами и 9 очками в активе. Дончане занимают третью строчку в группе имея одну победу. В своем последнем матче подопечные Марино Пушича уступили "Барселоне" со счётом 2:1.