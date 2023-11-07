Милан - ПСЖ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Милан" будет пытаться реабилитироваться от безыдейного поражения в Париже и наконец-то одержать свою первую победу в текущей кампании главного еврокубка.

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Лига чемпионов, группа F, четвертый тур

7 ноября 2023. Милан, “Сан-Сиро”

“Милан” 22:00 “Пари Сен-Жермен”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Мілан - ПСЖ Смотреть трансляцию