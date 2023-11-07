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Милан - ПСЖ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч первой и последней команды группы F – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
"Милан" будет пытаться реабилитироваться от безыдейного поражения в Париже и наконец-то одержать свою первую победу в текущей кампании главного еврокубка.
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Лига чемпионов, группа F, четвертый тур
7 ноября 2023. Милан, “Сан-Сиро”
“Милан” 22:00 “Пари Сен-Жермен”
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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