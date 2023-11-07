Левандовский в основе. Известен состав Барселоны на матч с Шахтером

Главный тренер "Барселоны" Хави провел изменения по сравнению с первой игрой с "Шахтером".

Центрбек Кристенсен будет играть с первых минут вместо Мартинеса, в центре поля Гави занимает позицию Фермина Лопеса, в нападении Рафинья будет играть вместо Жоау Феликса, а Роберт Левандовский будет действовать центре нападения, отодвинув на фланг Феррана Торреса.

Из основы выпал 16-летний Ламин Ямаль.

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"Барселона": тер Штеген – Алонсо, Кристенсен, Араухо, Канселу – Гави, Ромеу, Гюндоган – Торрес, Левандовский, Рафинья

Матч четвертого тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Барселоной" начнется в 19:45.