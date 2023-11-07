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Левандовский в основе. Известен состав Барселоны на матч с Шахтером

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Сильная команда от Хави

Левандовский в основе. Известен состав Барселоны на матч с Шахтером

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es

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Главный тренер "Барселоны" Хави провел изменения по сравнению с первой игрой с "Шахтером".

Центрбек Кристенсен будет играть с первых минут вместо Мартинеса, в центре поля Гави занимает позицию Фермина Лопеса, в нападении Рафинья будет играть вместо Жоау Феликса, а Роберт Левандовский будет действовать центре нападения, отодвинув на фланг Феррана Торреса.

Из основы выпал 16-летний Ламин Ямаль.

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Матч четвертого тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Барселоной" начнется в 19:45.

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