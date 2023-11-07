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Левандовский в основе. Известен состав Барселоны на матч с Шахтером
Сильная команда от Хави
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
Главный тренер "Барселоны" Хави провел изменения по сравнению с первой игрой с "Шахтером".
Центрбек Кристенсен будет играть с первых минут вместо Мартинеса, в центре поля Гави занимает позицию Фермина Лопеса, в нападении Рафинья будет играть вместо Жоау Феликса, а Роберт Левандовский будет действовать центре нападения, отодвинув на фланг Феррана Торреса.
Из основы выпал 16-летний Ламин Ямаль.
"Барселона": тер Штеген – Алонсо, Кристенсен, Араухо, Канселу – Гави, Ромеу, Гюндоган – Торрес, Левандовский, Рафинья
???? OFFICIAL: The line-up! @FCBarcelona— barcacentre (@barcacentre) November 7, 2023
Thoughts? ???? pic.twitter.com/LS8JaBP6lV
Матч четвертого тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Барселоной" начнется в 19:45.
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