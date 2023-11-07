Арсенал – Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

"Арсенал" будет принимать у себя дома кризисную "Севилью", которая пока даже не может назвать себя главным претендентом на место в Лиге Европы по итогам группового этапа ЛЧ.

В первом матче две недели назад "канониры" разобрались с андалусийцами на выезде, удастся ли им повторить это положительный результат уже у себя дома?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 8 ноября

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