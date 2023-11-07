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Арсенал – Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Артете пора оформлять выход из группы, а Зинченко — возвращаться в старт
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" будет принимать у себя дома кризисную "Севилью", которая пока даже не может назвать себя главным претендентом на место в Лиге Европы по итогам группового этапа ЛЧ.
В первом матче две недели назад "канониры" разобрались с андалусийцами на выезде, удастся ли им повторить это положительный результат уже у себя дома?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 8 ноября
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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