ЛЧ. Шахтер – Барселона 1:0. Это не чудо, а заслуженная победа

Лига чемпионов

Группа H, четвертый тур

"Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Второй матч "Шахтера" в Гамбурге. На трибунах была та же горячая поддержка при довольно холодной германской ноябрьской погоде. В игру дончане вошли не сразу, но затем включились в полную силу.

Уже на второй минуте “горняки” чуть не наварили каши. Бондарь отдал на Гочолейшвили, того пытался обокрасть Левандовский, но грузин исправил ошибку. Каталонцы в целом сначала высоко прессинговали. Собственно, как и дончане. В частности, Сикан, Зубков и Невертон не сторонились идти в отбор, но редко выходили в обороне за центральную линию поля.

Данило успевал также заострять у чужих ворот. На шестой минуте он убегал от Араухо, но защитник был быстрее. Еще через две минуты Сикан пытался обогнать Канселу – в итоге все завершилось фолом в атаке.

Первый удар в матче случился на 10 минуте – Гюндоган дальним ударом пробил выше ворот. Куда лучший (даже реально голевой) момент создали впоследствии "горняки". Ракицкий идеальной вертикальной диагональю нашел в чужой штрафной Матвиенко, тот отклеился от соперника и пробил – тер Штеген потянул бедром

Для Матвиенко левый фланг обороны – тоже родная позиция, однако в этом сезоне он впервые сыграл на ней. Именно его выбрал тренерский штаб, а не Азарова или Мироши. В общем – не прогадали. Из ошибок можно вспомнить разве что он не выдержал линию, из-за чего прошел пас за спины Левандовскому. Однако там подчистил Ризнык.

Середина первого тайма была относительным затишьем с подавляющей игрой в центре поля. Разве что Невертон время от времени вынуждал взрываться трибуны. Не сторонился брать игру на себя и включать "Бразилию".

Кульминацией первой половины встречи стала 40 минута. Судаков идеальным диагональным пасом перевел атаку из мертвой точки в голевое наступление. Георгий отдал мяч направо на фланг, куда забежал Гочолейшвили. Грузин поднял голову и подал в центр – там верховую борьбу выиграл Сикан, пробив в правый угол ворот. Завершение – идентично, как и у Келси в матче первого тура против "Порту". Красота!

Третий гол Сикана в текущей Лиге чемпионов – он на пятом месте бомбардиров турнира. После перерыва Даниил мог и дубль делать, но его опасный удар с острого угла потянул тер Штеген. Возможно нападающий и еще обострял бы, если бы Алонсо не травмировал Сикану плечо в личном единоборстве. Вынужденно Даниил поле покинул.

После часа игры Хави произвел четыре замены. Ситуацию на поле они кардинально не изменили: "Барса" не стала более активно атаковать, все осталось на своих местах. Однако голевой момент был создан сразу: на 61 минуте три игрока гостей могли заткнуть мяч в ворота Ризныка. Защита отыграла до конца. В этом моменте, кстати, Степаненко получил травму, из-за которой был заменен.

Главным атакующим футболистом у "Шахтера" оставался Невертон. Бразильца на 67-й минуте вывели на ударную позицию – он пробил во внешнюю часть сетки ворот. Под конец матча вингер даже забил превосходным обводным ударом в правую девятку, но минимальный офсайд (который все-таки был) все испортил.

"Барселона" до конца матча не пытались забить, а скорее чисто заработать пенальти. Трижды они требовали от рефери указать точку, но боснийский судья на провокации не поддался.

Последние минуты были тяжелыми, но “горняки” их выдержали. Они одерживают первую, историческую победу в Гамбурге. Великолепная игра от всех без исключения. На поле была команда.

"Шахтер" набирает шесть очков. Это помогает догнать “Порту” и существенно оторваться от “Антверпена”. Возможно, и на 1/8 плей-офф Лиги чемпионов можно замахнуться?

Фото - UA-Футбол

"Шахтер" - "Барселона" 1:0

Гол: Сикан 40

Шахтер: Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко (Назарина 73) – Зубков, Криськив, Судаков, Невертон (Швед 90+8) – Сикан (Келси 62)

Барселона: тер Штеген – Канселу, Араухо, Кристенсен, Алонсо (Бальде) – Гюндоган, Ромеу (Педри 59), Гави (Лопес 81) – Рафинья (Ямал 59), Левандовский, Торрес (Феликс 59)

Предупреждения: Невертон 90+7 - Араухо 45+2