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ЛЧ. Шахтер – Барселона 1:0. Это не чудо, а заслуженная победа

Лига Чемпионов
Обновлено

Прекрасный гол Сикана поставил на лопатки чемпиона Испании.

ЛЧ. Шахтер – Барселона 1:0. Это не чудо, а заслуженная победа

UA-Футбол/Авторка: Аліна Єрофєєва

Максим Кучер Автор UA-Футбол
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Лига чемпионов

Группа H, четвертый тур

"Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Второй матч "Шахтера" в Гамбурге. На трибунах была та же горячая поддержка при довольно холодной германской ноябрьской погоде. В игру дончане вошли не сразу, но затем включились в полную силу.

Уже на второй минуте “горняки” чуть не наварили каши. Бондарь отдал на Гочолейшвили, того пытался обокрасть Левандовский, но грузин исправил ошибку. Каталонцы в целом сначала высоко прессинговали. Собственно, как и дончане. В частности, Сикан, Зубков и Невертон не сторонились идти в отбор, но редко выходили в обороне за центральную линию поля.

ЛЧ. Шахтер – Барселона 1:0. Это не чудо, а заслуженная победа - изображение 1

Данило успевал также заострять у чужих ворот. На шестой минуте он убегал от Араухо, но защитник был быстрее. Еще через две минуты Сикан пытался обогнать Канселу – в итоге все завершилось фолом в атаке.

Первый удар в матче случился на 10 минуте – Гюндоган дальним ударом пробил выше ворот. Куда лучший (даже реально голевой) момент создали впоследствии "горняки". Ракицкий идеальной вертикальной диагональю нашел в чужой штрафной Матвиенко, тот отклеился от соперника и пробил – тер Штеген потянул бедром

ЛЧ. Шахтер – Барселона 1:0. Это не чудо, а заслуженная победа - изображение 2

Для Матвиенко левый фланг обороны – тоже родная позиция, однако в этом сезоне он впервые сыграл на ней. Именно его выбрал тренерский штаб, а не Азарова или Мироши. В общем – не прогадали. Из ошибок можно вспомнить разве что он не выдержал линию, из-за чего прошел пас за спины Левандовскому. Однако там подчистил Ризнык.

Середина первого тайма была относительным затишьем с подавляющей игрой в центре поля. Разве что Невертон время от времени вынуждал взрываться трибуны. Не сторонился брать игру на себя и включать "Бразилию".

ЛЧ. Шахтер – Барселона 1:0. Это не чудо, а заслуженная победа - изображение 3

Кульминацией первой половины встречи стала 40 минута. Судаков идеальным диагональным пасом перевел атаку из мертвой точки в голевое наступление. Георгий отдал мяч направо на фланг, куда забежал Гочолейшвили. Грузин поднял голову и подал в центр – там верховую борьбу выиграл Сикан, пробив в правый угол ворот. Завершение – идентично, как и у Келси в матче первого тура против "Порту". Красота!

Третий гол Сикана в текущей Лиге чемпионов – он на пятом месте бомбардиров турнира. После перерыва Даниил мог и дубль делать, но его опасный удар с острого угла потянул тер Штеген. Возможно нападающий и еще обострял бы, если бы Алонсо не травмировал Сикану плечо в личном единоборстве. Вынужденно Даниил поле покинул.

ЛЧ. Шахтер – Барселона 1:0. Это не чудо, а заслуженная победа - изображение 4

После часа игры Хави произвел четыре замены. Ситуацию на поле они кардинально не изменили: "Барса" не стала более активно атаковать, все осталось на своих местах. Однако голевой момент был создан сразу: на 61 минуте три игрока гостей могли заткнуть мяч в ворота Ризныка. Защита отыграла до конца. В этом моменте, кстати, Степаненко получил травму, из-за которой был заменен.

Главным атакующим футболистом у "Шахтера" оставался Невертон. Бразильца на 67-й минуте вывели на ударную позицию – он пробил во внешнюю часть сетки ворот. Под конец матча вингер даже забил превосходным обводным ударом в правую девятку, но минимальный офсайд (который все-таки был) все испортил.

ЛЧ. Шахтер – Барселона 1:0. Это не чудо, а заслуженная победа - изображение 5

"Барселона" до конца матча не пытались забить, а скорее чисто заработать пенальти. Трижды они требовали от рефери указать точку, но боснийский судья на провокации не поддался.

Последние минуты были тяжелыми, но “горняки” их выдержали. Они одерживают первую, историческую победу в Гамбурге. Великолепная игра от всех без исключения. На поле была команда.

"Шахтер" набирает шесть очков. Это помогает догнать “Порту” и существенно оторваться от “Антверпена”. Возможно, и на 1/8 плей-офф Лиги чемпионов можно замахнуться?

Фото - UA-Футбол

"Шахтер" - "Барселона" 1:0

Гол: Сикан 40

Шахтер: Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко (Назарина 73) – Зубков, Криськив, Судаков, Невертон (Швед 90+8) – Сикан (Келси 62)

Барселона: тер Штеген – Канселу, Араухо, Кристенсен, Алонсо (Бальде) – Гюндоган, Ромеу (Педри 59), Гави (Лопес 81) – Рафинья (Ямал 59), Левандовский, Торрес (Феликс 59)

Предупреждения: Невертон 90+7 - Араухо 45+2

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1 голосов
Комментарии
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Баpceлиниуc
07.11.2023 в 22:27
Всех, кто за Шахтёр, с победой! И кто за Барсу, тоже!
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Комментарии 66
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Баpceлиниуc
07.11.2023 в 22:27
Всех, кто за Шахтёр, с победой! И кто за Барсу, тоже!
Ответить
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Michael-K (Івано-Франківськ)
07.11.2023 в 22:40
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Баpceлиниуc
07.11.2023 в 22:19
Не, вы, как хотите господа, но Барса играла очень странно. Ну штурма, ни навала в конце, детские ошибки в передачах, тупые прострелы, навесы... Да и лицо Хави не сильно то переживало. Наверное Лапортус в перерыве звонил, так мол и так Хави, ты ж не забывай сынок, нам же надо ещё и стадион строить, долги выплачивать, тебе зарплату повышенную платить... и вообще... А ЛЧ? Ой, да всё равно из группы выйдем, так чего уж тут... пусть вон горемычные украинцы немного порадуются, да и мы тоже не в накладе будем, ёпт... Так шо не гони Хави... не гони лошадей.
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0
3
Mexxxxx (Просяная)
07.11.2023 в 22:22
Истерика батенька, не достойно...
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Баpceлиниуc
07.11.2023 в 22:35
Ой да бгосте... это не есть истерика, это мой юмор такой.. не каждому понятный.
 
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scorpius (Ck)
07.11.2023 в 22:22
Когда Хави выпустил свежих Ямала, Педри, Бальде и Феликса, убрав никакущего Феррана, то я немного наложил кирпичей - думал Шахтеру кирдык...
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Баpceлиниуc
07.11.2023 в 22:33
Так ему и был бы кирдык, если б не странное спокойствие Хави... Мне кажется он даже философствовал в конце игры, мол, ну проиграем, ну и шо, така куйня.
 
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scorpius (Ck)
07.11.2023 в 22:40
"если б не странное спокойствие" - зарядил на победу Шахтера
 
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scorpius (Ck)
07.11.2023 в 22:14
Жаль конечно что второй не забили, в конце было пару классных убийственных но запоротых контратак. Физухи хватило на 70 мин, дальше сильно подсели, хорошо что барсюки не воспользовались этим. Судаков - проФФесор, Сикан - красава, Гоча приятно удивил, Ракицкий - мегабизон, Невертон - шустрый малый, Ризнык - хорош на выходах, но бесил финтами и пасами под прессингом. Вообще, то молодцы все - никто особо не провалился.
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download1 (huyersk)
07.11.2023 в 22:13
Сікан - лев, Різник - лев , Невертон- лев, Гочолейшвілі - лев, Келсі - лев,Зубков - лев Матвієнко - лев, Судаков - лев, Бондар- лев, Степаненко - лев, Ракицький - лев! Команда левів! Марино Пушич... - головний лев ?) Історичний матч, один з кращих за всю історію українських команд в Єврокубках. Той дух, те завзяття, той клас, що був на полі - high level world class! За Невертоном будуть ганятися усі гранди! Хлопчині 19 років! Перемога для ЗСУ, всього багатостраждалого нашого народу!Дякую хлопці, вчинили подвиг, продемонструвавши таку гідну гру! Гримнули так гримнули!
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Saturn (Киев)
07.11.2023 в 22:06
Молодцы Шахтер но Барселона не та
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download1 (huyersk)
07.11.2023 в 22:15
Це називається синдром меншовартості.
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Alex-696 (Немирів)
07.11.2023 в 22:02
Ого!!!
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Баpceлиниуc
07.11.2023 в 21:59
Боже, какой конченный сайт, всего 20-30 допысувачив, а он уже лёг, а он уже рухнул, глючит, тормозит... я куею блъ.. И это один из лучших считается в Украине...
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scorpius (Ck)
07.11.2023 в 22:01
Если "обнова" с комментами и листанием новостей останется в таком виде как есть, то "один из лучших" сильно упадет в рейтинге
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.11.2023 в 22:10
Ты прав, дроч какая-то.
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scorpius (Ck)
07.11.2023 в 21:58
С победой!!! Когда я в анонсе писал, что шансов мало, то конечно в душе пытался этим наипать судьбу, но не думал что таки выйдет - так что я даже немного в ах*уе
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Spokoyno (Київ)
07.11.2023 в 21:54
Щось Барса на спаді Основа лазарету не бігає... Один раз тільки у ворота влучила! А так при мікроскопічній перевазі більш імениті гості не змогли забити, а Шахтар один зі своїх моментів реалізував... І приніс у скарбничку пару балів... І не тільки клубу PS Гравцям Барси доведеться йти десь втрачені гроші заробляти. Боси клуб розраховували на преміальні за шість перемог. PSS Олег на таку "гарну" гру Крістенсена ви розраховували
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Siren05 (Мариуполь)
07.11.2023 в 21:54
Удивительно, но Ризнык ни разу не выручил ШД, так как выручать не от чего и не от кого было. Не могу понять или так Барса слабо сыграла, или ШД так сильно ( особенно в обороне), или то и другое? Такое впечатление, что это договорняк. Но если бы это была игра в УПЛ, а не в ЛЧ... Поэтому поздравляю ШД с хорошей игрой и заслуженной победой!
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.11.2023 в 21:58
Як грала барса то їх проблеми. Перемога в Шахтаря , коефіцієнти в скарбничці !
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.11.2023 в 22:11
Оборона была очень хороша.
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download1 (huyersk)
07.11.2023 в 22:21
Різник хоч і не здійснив сейвів, але відіграв значну роль у перемозі своїми впевненими діями на виходах , розпасовкою. Зіграв дуже впевнено і передав цю впевненість іншим!
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sokart (Sumy)
07.11.2023 в 21:53
Може, "поклав", а не "поставив"? Чи то натяк на іншу позицію, )))
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Dieppe (Rouen )
07.11.2023 в 22:04
Ага))
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
07.11.2023 в 21:53
Судья странновато судил... Хорошо , что давал играть... НО... в первом тайме барселонец с мячем выбежал за лицевую - ноль реакции... Во втором тайме КРистенсен борцовским приемом уложил СИкана, вывырнул ему плечо - ноль реакции... Шо это ? Где ВАР ... Ладно - лицевая...Но Кристенсена надо было выгонять...
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okolegko (Київ)
07.11.2023 в 21:51
барсотушки вийшли перемагати однією лівою, а тут такий облом
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oda1979 (Запорожье)
07.11.2023 в 21:56
Так одна левая и осталась. И та кривая
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aleks68
07.11.2023 в 21:58
уймись уё....к
 
0
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oda1979 (Запорожье)
07.11.2023 в 22:01
Не дыши, одноклеточный
 
1
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aleks68
07.11.2023 в 22:05
одноклеточный твой кривбасс и ты жертва аборта
 
0
1
Cassid (Kiev)
07.11.2023 в 21:50
Какая крутая ЛЧ рисуется. Теперь Порту с белгами должны вничью сыграть и шансы на 2е будут запредельными
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.11.2023 в 22:08
Ці бєлги в нашого Миная навряд чи виграють ...
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.11.2023 в 21:50
Кроти зробили мій вечір! Вітання заклятим ! Я , майже , єдиний вірив у мізерний шанс , про що й писав в анонсі ! Шахтар вєртєл на своєму болту барбілону з її підлими і гнилими футболєрами ! А свєдєтелям прішестія сєрдєц - це вам карма за останній тур ла-ліги .
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Американец 2000
07.11.2023 в 21:59
+++++++++
sticker
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.11.2023 в 22:00
І не кажи !
 
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Баpceлиниуc
07.11.2023 в 21:50
Барса играла очень странно.
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aleks68
07.11.2023 в 21:50
.....oda -это вафля
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Американец 2000
07.11.2023 в 21:54
+++++++
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0
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.11.2023 в 21:49
Надзвичайно дисципліновано в захисті. По суті Барса моментів не мала. Молодці.
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Romerik (YNWA)
07.11.2023 в 21:47
Я вах*ї, а вдвічі вах*ї, шо перемогла то заслужена. В барси моментів саме реальних було 0 Красави
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kalan-86 (Анкара)
07.11.2023 в 21:47
Краща команду абсолютно заслужено перемогла гіршу команду. З поверненням , Шахтар, який ми всі любимо!
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5
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.11.2023 в 21:51
Только о тебе сейчас подумал, как ты сказал, что тебе эта Барса больше нравится той, что раньше была. Был бы я болельщиком Реала, или какой другой команды, я бы тоже был от нее в восторге
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Будєм разбіратся (Київ)
07.11.2023 в 21:47
Ух ти! ШД і в кращі роки в рідких випадках обігравав Барсу , а зараз - це футбольний подвиг. Молодці. Все заслужено. І настрій перед збірною буде топ!
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5
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Romerik (YNWA)
07.11.2023 в 21:49
Будемо чесні, що барса далеко не та, але це їх проблеми. Хоча і шахта далека навіть від 21-го року
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.11.2023 в 21:54
Ну а коли ж як не зараз . В кращі часи кротів сьогоднішню барсу винесли б як колись Динамо при Метрові .
 
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okolegko (Київ)
07.11.2023 в 21:46
Вірив у Шахтар, але не настільки. Новий тренер просто шик!
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Баpceлиниуc
07.11.2023 в 21:47
Пушик.
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Баpceлиниуc
07.11.2023 в 21:46
Ну шо, какой там кеф был на победу Шахтёра?
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vіnn (Khmеlnitsky)
07.11.2023 в 21:46
Чому Суркіс не може так грати українцями? Невже нема бажання боротись за дідів з села???
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0
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.11.2023 в 22:04
Він не тренер . Тай менеджер так собі , гоп-стоповський ... А про сивочолих в нього завжди серце не на місці .
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oda1979 (Запорожье)
07.11.2023 в 21:45
Барцелонские шлемазлы это колированное дно. Влететь шнорерам-нешахтерам это надо уметь. Кривбасс бы и одних и других вынес бы впереди ногами. Еще в первом тайме
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9
shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.11.2023 в 21:45
В будку, псина!!!
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oda1979 (Запорожье)
07.11.2023 в 21:46
Обтекай, убогий.
 
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aleks68
07.11.2023 в 21:47
прикуси язык чмо ....
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2
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scorpius (Ck)
07.11.2023 в 21:47
Аххах, ты жалок
Ответить
2
0
aleks68
07.11.2023 в 21:48
прикрой хлебало и подмойся .....
Ответить
2
2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.11.2023 в 21:48
Обтекаешь ты, жертва аборта.
Ответить
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Баpceлиниуc
07.11.2023 в 21:52
Ода мазохист.
Ответить
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aleks68
07.11.2023 в 21:57
точнее недоношенный долб...б
 
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oda1979 (Запорожье)
07.11.2023 в 21:57
Два дебила это сила. Классика.
 
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aleks68
07.11.2023 в 22:07
это ты и жажа?два-супер долб.....ба
 
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Американец 2000
07.11.2023 в 21:57
oda1979 (Запорожье) - это ж каким надо быть дбилом чтоб так ненавидеть украинскую команду в такое тяжёлое время (((((( целуй в зад свой любимый зенит п - р ты гнойный (((((((
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oda1979 (Запорожье)
07.11.2023 в 21:59
Иди нах. Менты и нешахтеры паразитировали на украинском футболе долгие годы. Ментам уже кирдык. У нешахтеров кирдык уже на горизонте.
 
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aleks68
07.11.2023 в 22:08
oda-петух.
 
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0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.11.2023 в 21:44
Вот и мы вписали свою страничку в историю. На удивление защита на 5 баллов. Всех с победой!!!
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4
0
Консул (Звягель )
07.11.2023 в 21:44
Бравіссімо !
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