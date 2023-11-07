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Шахтер – Барселона 1:0. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов

Шахтер - Барселона ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.11.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Шахтер – Барселона 1:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

UA-Футбол
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"Шахтер" и "Барселона" сыграли друг с другом второй очный матч в этой Лиге чемпионов. Это был четвёртый тур группового раунда. В этот раз "Шахтер" выступал на формально домашней арене, зато у "Барселоны" вернулось несколько ключевых игроков. Среди которых, в частности, Роберт Левандовский.

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Первый тайм прошел почти без голевых моментов. Только в конце первого тайма Данилу Сикану выпал шанс после хорошей передачи Гочолейшвили – и нападающий этот шанс реализовал.

Второй тайм прошел в том же ключе – без большого количества голевых моментов. "Шахтер" больше защищался, но однажды даже убежал в контратаку и забил усилиями Невертона. Однако гол отменили из-за незначительного офсайда. Как итог – победа "Шахтера" 1:0. Третья в истории над "Барсой" и первая за последние пятнадцать лет.

Лига чемпионов. Четвертый тур

"Шахтер" – "Барселона" 1:0

Гол: Сикан 40

Видеообзор матча

Гол Сикана

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Комментарии
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Баpceлиниуc
07.11.2023 в 21:57
Боже, какой конченный сайт, всего 20-30 дописувачив, а он уже лёг, а он уже рухнул, глючит, тормозит... я куею блъ.. И это один из лучших считается в Украине...
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Комментарии 12
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Баpceлиниуc
07.11.2023 в 21:57
Боже, какой конченный сайт, всего 20-30 дописувачив, а он уже лёг, а он уже рухнул, глючит, тормозит... я куею блъ.. И это один из лучших считается в Украине...
Ответить
0
1
vgolovan (полтава)
07.11.2023 в 22:08
так на другой переходи и не куей а то совсем скуееш
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1
0
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culesmierda (Тернопіль)
07.11.2023 в 21:54
Молодцi нашi козаки, вiдвозили смердючу putaлону
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metall5291 (Kharkiv)
07.11.2023 в 21:52
Рад за Шахтер. Очень рад. А вот как выглядит Барселона без халявы - как "Монтажник" Козятин.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
07.11.2023 в 21:52
Досить цікавим матч вийшов,особливо кінцівка-напружена з шансами обох команд! Шахтар значно краще виглядав ніж в першому матчі, особливо в першому таймі. Левандовські ніякий - пора на пенсію. Наш Зубков дерев'яний. Шахтарю ця перемога значно потрібніша і тепер мають шанси вийти з групи разом з Барсою!
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efim423 (odessa)
07.11.2023 в 22:27
левандовский это отработанный материал ,игрок не точто одного чемпионата , но и одной команды
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Лекарь (село Дарниця)
07.11.2023 в 21:51
Молодці, кроти. Мої вітання!
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жека-киев (биг виладж)
07.11.2023 в 21:50
Як не дивно, але так. Шахта краще грав, більше створив, і заслужено переміг. По грі
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haymov18 (Днепр )
07.11.2023 в 21:49
Жаль ,что Шахта не умеет выходить в контратаки,такие шансы барса давала...
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Saturn (Киев)
07.11.2023 в 21:48
А Барселона чего на поле делала ( Шахтер молодец)
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tolina-ystas (Краматорск)
07.11.2023 в 21:47
Шахтёр с победой.!!!!!
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C_Ballack (Днепр)
07.11.2023 в 21:46
Удивительно!
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