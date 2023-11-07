Шахтер – Барселона 1:0. Обзор матча и видео голов

"Шахтер" и "Барселона" сыграли друг с другом второй очный матч в этой Лиге чемпионов. Это был четвёртый тур группового раунда. В этот раз "Шахтер" выступал на формально домашней арене, зато у "Барселоны" вернулось несколько ключевых игроков. Среди которых, в частности, Роберт Левандовский.

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Первый тайм прошел почти без голевых моментов. Только в конце первого тайма Данилу Сикану выпал шанс после хорошей передачи Гочолейшвили – и нападающий этот шанс реализовал.

Второй тайм прошел в том же ключе – без большого количества голевых моментов. "Шахтер" больше защищался, но однажды даже убежал в контратаку и забил усилиями Невертона. Однако гол отменили из-за незначительного офсайда. Как итог – победа "Шахтера" 1:0. Третья в истории над "Барсой" и первая за последние пятнадцать лет.

Лига чемпионов. Четвертый тур

"Шахтер" – "Барселона" 1:0

Гол: Сикан 40

Видеообзор матча