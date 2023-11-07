Остались при своих. Как выглядит турнирная таблица группы H после победы Шахтера над Барселоной

Состоялся поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и каталонской "Барселоной". "Горняки" минимально обыграли испанцев благодаря голу Даниила Сикана (1:0).

"Барселона" осталась лидером группы с 9 очками. "Шахтер" тоже остался на третьей позиции, но теперь у команды Пушича 6 зачетных пунктов, они уступают "Порту" по личным встречам и разнице мячей. "Антверпен" – четвертый, 0 баллов.

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Поединок 4-го тура между "Порту" и "Антверпеном" состоится сегодня, 7 ноября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.