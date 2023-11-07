  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Остались при своих. Как выглядит турнирная таблица группы H после победы Шахтера над Барселоной
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Остались при своих. Как выглядит турнирная таблица группы H после победы Шахтера над Барселоной

Лига Чемпионов
Обновлено

"Порту" с "Антверпеном" еще не сыграли

Остались при своих. Как выглядит турнирная таблица группы H после победы Шахтера над Барселоной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Состоялся поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и каталонской "Барселоной". "Горняки" минимально обыграли испанцев благодаря голу Даниила Сикана (1:0).

"Барселона" осталась лидером группы с 9 очками. "Шахтер" тоже остался на третьей позиции, но теперь у команды Пушича 6 зачетных пунктов, они уступают "Порту" по личным встречам и разнице мячей. "Антверпен" – четвертый, 0 баллов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 4-го тура между "Порту" и "Антверпеном" состоится сегодня, 7 ноября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Барселона 4 3 0 1 8-2 +6 9
2 Порту 3 2 0 1 7-3 +4 6
3 Шахтер 4 2 0 2 6-7 -1 6
4 Ройял Антверпен 3 0 0 3 3-12 -9 0
По теме
yellow-arrow
Шахтер – Барселона 1:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Хави: Это был один из худших матчей Барселоны за два года 
yellow-arrow
Судаков: Я не хочу говорить громких слов, но мы верим в выход в плей-офф и много работаем
Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде