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Остались при своих. Как выглядит турнирная таблица группы H после победы Шахтера над Барселоной
"Порту" с "Антверпеном" еще не сыграли
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялся поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и каталонской "Барселоной". "Горняки" минимально обыграли испанцев благодаря голу Даниила Сикана (1:0).
"Барселона" осталась лидером группы с 9 очками. "Шахтер" тоже остался на третьей позиции, но теперь у команды Пушича 6 зачетных пунктов, они уступают "Порту" по личным встречам и разнице мячей. "Антверпен" – четвертый, 0 баллов.
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Поединок 4-го тура между "Порту" и "Антверпеном" состоится сегодня, 7 ноября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Барселона
|4
|3
|0
|1
|8-2
|+6
|9
|2
|Порту
|3
|2
|0
|1
|7-3
|+4
|6
|3
|Шахтер
|4
|2
|0
|2
|6-7
|-1
|6
|4
|Ройял Антверпен
|3
|0
|0
|3
|3-12
|-9
|0
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