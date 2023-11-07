ЛЧ. Милан - ПСЖ 2:1. Россонери наконец-то прорвало

"Милан" провел просто грандиозный поединок на "Сан-Сиро" и наконец-то забил свои первые голы в этой ЛЧ, одержав первую победу в квартете.

Команды выдали просто сумасшедшее начало по темпу и моментам. Без раскачки "дьяволы" и парижане стартовали в режиме атака на атаку! Сразу свои дриблерские качества продемонстрировали Рафаэль Леау и Килиан Мбаппе. А опасными ударами обменялись Лофтус-Чик и все тот же Мбаппе. В первые минуты мяч совершенно не задерживался в центре поля, а громкий "Сан-Сиро" лишь подгонял коллективы действовать подобным образом. Такая открытая игра не могла не привести к взятию ворот. Так и произошло. Сначала подопечные Луиса Энрике разыграли по нотам угловой удар, а защита "россонери" проспала на дальней штанге Шкриняра. Экс-защитник "Интера" с нескольких метров расстрелял ворота Меньяна и демонстративно отпраздновал свой гол перед болельщиками "Милана".

Впрочем уже буквально через несколько минут команда Стефано Пиоли ответила своей голевой атакой. "Долларумма" (именно так встретили фанаты "дьяволов" своего воспитанника) отбил удар Жиру, но на добивании успешно сыграл Леау. Португалец не растерялся и ударом через себя привел в экстаз трибуны домашней арены. "Дьяволов" наконец-то прорвало! Более 50 ударов понадобилось миланцам, чтобы открыть счет своим голам в текущей кампании главного еврокубка. Итальянский клуб предстал на своем поле совсем другой командой, по сравнению с безыдейным образцом себя, который был две недели назад представлен в Париже.

На экваторе первого тайма "Милан" и "ПСЖ" немного сбавили темп и начали действовать спокойнее. Это было ожидаемо, так как поддерживать заданный бешеный темп было нереально сложно физически и не очень безопасно для своих ворот. Впрочем, моменты после этого у ворот обеих команд не исчезли. Стоит выделить активность Дембеле. Француз очень сильно хотел забить наконец свой первый гол в сезоне.

Карма возвращала свои долги для "дьяволов" за нули в матчах против "Ньюкасла" и "Боруссии". В самом начале вторых 45 минут "Милан" вышел вперед, благодаря фантастическому прыжку Жиру. Эрнандес подал, а Оливье корпусом продавил мощного Шкриняра и головой переправил мяч в верхний угол сетки гостей. Сначала было подозрение на фол в атаке со стороны Леау, но арбитр справедливо указал на центр поля. Команды явно хотели сбавить обороты во втором тайме, но забитый мяч зажег трибуны и эмоции на поле с новой силой. В матче на "Сан-Сиро" было сразу несколько личных дуэлей. Первым свою закончил Люка Эрнандес. Старший из братьев грубо сбил Лофтус-Чика и заработал желтую карточку. А Луис Энрике снял с поля горячего француза, от греха подальше.

Вторая половина встречи прошла менее активно. "Милан" имел хорошие шансы, чтобы забивать третий и закрывать игру досрочно, но не воспользовался своими моментами. Концовка встречи была за парижанами. "ПСЖ" давил, но надежно отработали защитники "дьяволов" во главе с Меньяном в воротах. MVP матча однозначно стал Рафаэль Леау.

Интрига в "группе смерти" закручивается максимально.

Команда И В Н П М РМ О 1 "Боруссия" Дортмунд 4 2 1 1 3-2 +1 7 2 "Пари Сен-Жермен" 4 2 0 1 7-6 +1 6 3 "Милан" 4 1 2 1 2-4 -2 5 4 "Ньюкасл" 4 1 1 2 4-4 0 4

4-й групповой тур. Квартет F. Сезон 2023/24

7.11.2023. Италия, Милан. "Сан-Сиро"

"Милан" - "Пари Сен-Жермен" 2:1

Голы: Леау 12, Жиру 50 - Шкриняр 9

"Милан": Меньян - Эрнандес, Томори, Тиав, Калабрия (к) - Рейндерс, Муса (Крунич 85), Лофтус-Чик - Леау (Окафор 85), Жиру, Пулишич.

Главный тренер: Стефано Пиоли.

"Пари Сен-Жермен": Доннарумма - Эрнандес (Мукиеле 65), Шкриняр, Маркиньос (к), Хакими - Витинья (Ли 60), Угарте (Руис 65), Заир-Эмери - Мбаппе, Коло Муани (Рамуш 60), Дембеле.

Главный тренер: Луис Энрике.

Предупреждения: Витиньо 24, Куоло Муани 29, Угарте 43, Люка Эрнандес 55, Муса 66, Шкриняр 68