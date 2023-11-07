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Судаков: Я не хочу говорить громких слов, но мы верим в выход в плей-офф и много работаем

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"Эмоции невероятные"

Судаков: Я не хочу говорить громких слов, но мы верим в выход в плей-офф и много работаем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков дал комментарий Megogo после победы "горняков" над "Барселоной" в матче 4-го тура группового раунда ЛЧ (1:0). Напомним, именно Георгий шикарной диагональю начал голевую атаку. Уже с его паса ассист на Сикана отдал Гочолейшвили.

"Спасибо за поздравления. Конечно, это очень приятно. Наша команда для этого работает. Эмоции невероятные. Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку и свою команду за невероятную победу. Посмотрим, как сыграет "Порту" с "Антверпеном". Я не хочу говорить громких слов, но мы верим (в выход в плей-офф – прим. ред. UA-Футбол) и много работаем".

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"Барселона" осталась лидером группы с 9 очками. "Шахтер" тоже остался на третьей позиции, но теперь у команды Пушича 6 зачетных пунктов. Подробнее о ситуации в турнирной таблице – по ссылке:

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Источник:
Megogo
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