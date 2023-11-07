Хави: Это был один из худших матчей Барселоны за два года 

Главный тренер “Барселоны” Хави считает, что поражение его команды поражение в матче с “Шахтером” в Лиге чемпионов стало “шагом назад”. Под руководством 43-летнего тренера “Барселона” выиграла всего семь из 20 матчей в европейских турнирах.

“В матчах Лиги чемпионов нужно максимальный уровень, и сегодня мы это не сделали. Мы покидаем поле со злостью. Интенсивность? Дело не в этом, мы неправильно подошли к матчу. Нам нужно прибавить. Сегодня мы не играли так, как планировали. Очевидно, что мы сделали шаг назад. "Шахтер" очень хорошо защищался, и нам не удавалось атаковать. Кто понравился из игроков "Шахтера"? Невертон.

“Мы сыграли один из худших матчей за два года, и сделали это в самый неподходящий момент. Нам нужно отдохнуть, перезагрузиться. Сейчас у нас не очень хорошие ощущения. Проблема в психологии. Что-то пошло не так”.

“В целом мы провели плохой матч. Нам не удалось хорошо противостоять сопернику и это сказалось. Нам нужно было лучше контролировать детали матча, чтобы игроки лучше себя чувствовали. Нужно сделать шаг вперед. Моя робота состоит в том, чтобы вернуть игрокам уверенность и динамизм. В этом сезоне у нас были хорошие матчи. Сейчас у нас упадок, и нам нужно вспомнить о том, чтобы раньше”.

“Я не беспокоюсь о матче с “Порту”, потому что квалификация в плей-офф зависит только от нас. Мы еще ничего не потеряли. Я доверяю игрокам. Сейчас самое главное – восстановиться к игре с “Алавесом”, – сказал Хави.