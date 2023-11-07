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Георгий Судаков признан лучшим игроком матча с Барселоной
Отличный матч в исполнении 21-летнего полузащитника
Фото: УЄФА
7 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" сенсационно обыграл "Барселону". Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Даниил Сикан.
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Лучшим игроком матча стал игрок "Шахтера" Георгий Судаков.
"Лидер своей команды; хорошие пасы, хорошая техника, трудолюбивый", — говорится в заявлении УЕФА.
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Cassid (Kiev)
07.11.2023 в 22:47
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