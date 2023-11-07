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Георгий Судаков признан лучшим игроком матча с Барселоной

Лига Чемпионов
Обновлено

Отличный матч в исполнении 21-летнего полузащитника

Георгий Судаков признан лучшим игроком матча с Барселоной

Фото: УЄФА

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7 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" сенсационно обыграл "Барселону". Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Даниил Сикан.

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Лучшим игроком матча стал игрок "Шахтера" Георгий Судаков.

"Лидер своей команды; хорошие пасы, хорошая техника, трудолюбивый", — говорится в заявлении УЕФА.

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Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Комментарии
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Cassid (Kiev)
07.11.2023 в 22:47
Играл неплохо, и наверное один из лидеров. Но Невертон, Сикан и Ракицкий вполне могут поспорить с Жорой в этом матче
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Комментарии 1
Cassid (Kiev)
07.11.2023 в 22:47
Играл неплохо, и наверное один из лидеров. Но Невертон, Сикан и Ракицкий вполне могут поспорить с Жорой в этом матче
Ответить
0
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