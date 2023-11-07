Пушич – о победе над Барсой: Идеальное выступление. Игроки Шахтера могли забить больше голов

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу "горняков" над каталонской "Барселоной" в 4-м туре группового этапа ЛЧ (1:0). Журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева посетила пресс-конференцию наставника.

– Мистер, вы уже сотворили историю с "Шахтером", простой вопрос: как это произошло? Как вы это сделали? Может ли команда выйти в плей-офф ЛЧ?

– Сначала о том, как мы это сделали. Как я и говорил в начале, когда ты приезжаешь на матч, то должен показывать свою силу, играть на уровне. Я хотел увидеть это от своей команды с самого начала. И именно это я и требовал от игроков.

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Также нужно верить в положительный результат. Все начинается с твоих мыслей нужно верить и делать все для этого возможное. Плюс мы внимательно анализировали последние матчи команды, сделали определенные точечные изменения. Игроки выполнили все на феноменальном уровне. Я должен сказать, что хоть "Барселона" и владела мячом долгое время, мы могли забивать и больше, не допуская на свои ворота никаких моментов, поэтому это было идеальное выступление.

Мы не думаем о выходе из группы прямо сейчас. Все мысли только о следующем матче. Сегодня мы празднуем, мы заслужили выиграть, а уже завтра мы готовимся к следующему матчу.

– Степаненко и Сикан не смогли продолжить матч из-за повреждений, насколько серьезные у них травмы?

– Мы пока не знаем, к сожалению, их пришлось снять с игры раньше, чем я ожидал. Они оба сильные, являются настоящими бойцами, но мы оценим их завтра. Надеюсь, что они вернутся как можно быстрее.

– Как подобное историческое достижение ощущается лично вами?

– Очень приятно. Должен сказать, что это очень приятно не только для меня, но и для всей команды. Я горжусь своими футболистами и всеми людьми в клубе, которые неустанно работают и поддерживают меня, благодаря чему мы достигли победного результата.

– Крыськив и Судаков сыграли великолепный матч, они доминировали в центре поля. Это было ожидаемо, или вы были удивлены их талантом?

– Я вообще не был удивлен. Я знал, что это за игроки и какой у них талант. Работая в "Фейеноорде" мне неоднократно приходилось видеть их игру, поэтому я прекрасно знал, какого уровня это футболисты. В то же время каждый молодой игрок должен хотеть выходить на новый уровень и всегда делать все возможное для этого. Сегодня они показали, что готовы выходить на этот новый уровень. Причем я хочу выделять не только их двоих, но всю команду. Это командное достижение и команда делает индивидуальности сильнее, а не наоборот. Поэтому они были фантастическими сегодня, но и вся остальная команда была фантастической.