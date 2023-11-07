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Лига чемпионов. Атлетико – Селтик 6:0. Удаление в стане шотландцев задало вектор для разгрома

Лига Чемпионов

Шесть безответных мячей

Лига чемпионов. Атлетико – Селтик 6:0. Удаление в стане шотландцев задало вектор для разгрома

Getty Images / Global Images Ukraine

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Антуан Гризманн открыл счет на 6-й минуте поединка. На экваторе первого тайма футболист "Селтика" Маэда получил красную карточку, что сильно повлияло на итоговые цифры на табло. Мората забил еще до перерыва, а после 15-минутной паузы в ворота гостей влетело еще 4 мяча. Дубли оформили Гризманн и Мората, также отличились Лино и Сауль.

"Атлетико" – "Селтик" 6:0

Голы: Гризманн (6, 60), Мората (45+2, 76), Лино (66), Сауль (84)

Удаление: Маэда (23)

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