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Лига чемпионов. Атлетико – Селтик 6:0. Удаление в стане шотландцев задало вектор для разгрома
Шесть безответных мячей
Getty Images / Global Images Ukraine
Антуан Гризманн открыл счет на 6-й минуте поединка. На экваторе первого тайма футболист "Селтика" Маэда получил красную карточку, что сильно повлияло на итоговые цифры на табло. Мората забил еще до перерыва, а после 15-минутной паузы в ворота гостей влетело еще 4 мяча. Дубли оформили Гризманн и Мората, также отличились Лино и Сауль.
"Атлетико" – "Селтик" 6:0
Голы: Гризманн (6, 60), Мората (45+2, 76), Лино (66), Сауль (84)
Удаление: Маэда (23)
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