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Пушич: Перенос матчей УПЛ из-за ЛЧ? Был бы рад изменениям в расписании, нравится гибкость в этом вопросе

Лига Чемпионов

"Однако будем ли мы что-то менять, я пока не знаю, посмотрим"

Пушич: Перенос матчей УПЛ из-за ЛЧ? Был бы рад изменениям в расписании, нравится гибкость в этом вопросе

shakhtar.com

UA-Футбол
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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу "горняков" над каталонской "Барселоной" в 4-м туре группового этапа ЛЧ (1:0). Журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева посетила пресс-конференцию наставника.

– По поводу второго тайма, когда "Шахтер" играл от обороны, это был сознательный план?

Когда ты играешь против таких мощных оппонентов, то они заставляют тебя играть от обороны. Даже если мы не хотели играть подобным образом, соперник вынудил нас к этому. Однако мы были готовы к подобному сценарию, мы закрывали важное пространство, мы перекрывали зоны для контратак, мы прекрасно играли в переходных фазах.

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Я думаю, что это замечательное достижение для моей команды, что мы не допустили на свои ворота никаких моментов, вообще никаких, ноль. Поэтому по поводу игры в обороне - это замечательное достижение. Мы пытались играть и хотели играть в привычном стиле, но это не всегда возможно против такого оппонента. То, как мы выходили из обороны и строили атаки, было прекрасно. Я уверен, что мы могли забивать больше, чем 1 гол. Да, сила оппонента заставила нас играть по-другому, но мы доминировали - это не только про игру с мячом, можно доминировать, играя без мяча. На этом уровне, если ты доминируешь без мяча, то имеешь все шансы выиграть матчи. И я считаю, учитывая все факторы, что мы заслужили эту победу.

Идеальное воплощение игрового плана, за которое мои игроки заслуживают комплиментов. Я могу многое рассказывать игрокам, но именно они воплощают все на поле, они были великолепными. Поэтому я хочу отдать им должное. Непросто играть против "Барселоны", у них хватает качества на всех позициях. И эта мощность мешала нам быть собой. Мы хотели атаковать, мы хотели контролировать мяч, создавать моменты, но нужно адаптироваться, если твой соперник своей мощью диктует свои условия, что мы и сделали. Мы заслужили выиграть этот матч, никаких сомнений.

– Конец ноября будет очень напряженный, будете ли вы просить переносить матчи УПЛ в связи с нагрузкой в Лиге Чемпионов?

Я не знаю, я из тех, кто привык играть 2 матча в неделю. Однако из-за ситуации в стране иногда нам нужно получить дополнительные дни на восстановление. Ведь мы как будто играем домашний матч, но преодолеваем много километров, чтобы доехать до стадиона на матч. Игроки устают от путешествий и это действительно проблема. Я был бы рад подобным изменениям в расписании матчей, мне нравится такая гибкость в этом вопросе, но это важно для всего украинского футбола, ведь мы представляем эту страну на международной арене. Однако будем ли мы что-то менять, я пока не знаю, посмотрим.

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– Ранее вы говорили, что думаете о еврокубковой весне, но в Лиге Европы. Изменились ли ваши цели после сегодняшней победы? Последний раз "Шахтер" побеждал "Барселону" в 2008/09 годах, тогда они выиграли Кубок УЕФА, может это хороший знак, чтобы поиграть именно в ЛЕ?

Мы должны оставаться скромными и думать о каждом матче отдельно, идти шаг за шагом. У нас остается два матча, два больших матча и, конечно, все возможно. Но я должен сказать честно, я не думаю вообще об этом, даже после сегодняшней победы. Я заходил в пресс-комнату и в моей голове уже был следующий матч в Чемпионате Украины. Поэтому если мы достигнем плей-офф Лиги Чемпионов, то будет замечательно, а если нет, то все равно останемся в еврокубках, это все равно останется замечательным достижением для нашего клуба в таких обстоятельствах.

– Судаков сегодня игрок матча, расскажите о нем, насколько тяжело работать с молодыми футболистами в таких непростых условиях?

Это действительно непросто. Но я поражен их поведением в таких непростых условиях, как они работают, какой сохраняют уровень концентрации. Что я могу сказать о Судакове... Исключительный и чрезвычайно талантливый игрок, он показывает свой уровень уже долгое время и делает следующие правильные шаги в своем развитии. И это касается не только его атакующей игры, а также игры в защите, игры на переходных фазах. Это необходимо на таком высоком уровне. Он очень умный парень, замечательная личность и я очень рад за него.

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