Пушич: Перенос матчей УПЛ из-за ЛЧ? Был бы рад изменениям в расписании, нравится гибкость в этом вопросе

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу "горняков" над каталонской "Барселоной" в 4-м туре группового этапа ЛЧ (1:0). Журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева посетила пресс-конференцию наставника.

– По поводу второго тайма, когда "Шахтер" играл от обороны, это был сознательный план?

– Когда ты играешь против таких мощных оппонентов, то они заставляют тебя играть от обороны. Даже если мы не хотели играть подобным образом, соперник вынудил нас к этому. Однако мы были готовы к подобному сценарию, мы закрывали важное пространство, мы перекрывали зоны для контратак, мы прекрасно играли в переходных фазах.

Я думаю, что это замечательное достижение для моей команды, что мы не допустили на свои ворота никаких моментов, вообще никаких, ноль. Поэтому по поводу игры в обороне - это замечательное достижение. Мы пытались играть и хотели играть в привычном стиле, но это не всегда возможно против такого оппонента. То, как мы выходили из обороны и строили атаки, было прекрасно. Я уверен, что мы могли забивать больше, чем 1 гол. Да, сила оппонента заставила нас играть по-другому, но мы доминировали - это не только про игру с мячом, можно доминировать, играя без мяча. На этом уровне, если ты доминируешь без мяча, то имеешь все шансы выиграть матчи. И я считаю, учитывая все факторы, что мы заслужили эту победу.

Идеальное воплощение игрового плана, за которое мои игроки заслуживают комплиментов. Я могу многое рассказывать игрокам, но именно они воплощают все на поле, они были великолепными. Поэтому я хочу отдать им должное. Непросто играть против "Барселоны", у них хватает качества на всех позициях. И эта мощность мешала нам быть собой. Мы хотели атаковать, мы хотели контролировать мяч, создавать моменты, но нужно адаптироваться, если твой соперник своей мощью диктует свои условия, что мы и сделали. Мы заслужили выиграть этот матч, никаких сомнений.

– Конец ноября будет очень напряженный, будете ли вы просить переносить матчи УПЛ в связи с нагрузкой в Лиге Чемпионов?

– Я не знаю, я из тех, кто привык играть 2 матча в неделю. Однако из-за ситуации в стране иногда нам нужно получить дополнительные дни на восстановление. Ведь мы как будто играем домашний матч, но преодолеваем много километров, чтобы доехать до стадиона на матч. Игроки устают от путешествий и это действительно проблема. Я был бы рад подобным изменениям в расписании матчей, мне нравится такая гибкость в этом вопросе, но это важно для всего украинского футбола, ведь мы представляем эту страну на международной арене. Однако будем ли мы что-то менять, я пока не знаю, посмотрим.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Ранее вы говорили, что думаете о еврокубковой весне, но в Лиге Европы. Изменились ли ваши цели после сегодняшней победы? Последний раз "Шахтер" побеждал "Барселону" в 2008/09 годах, тогда они выиграли Кубок УЕФА, может это хороший знак, чтобы поиграть именно в ЛЕ?

– Мы должны оставаться скромными и думать о каждом матче отдельно, идти шаг за шагом. У нас остается два матча, два больших матча и, конечно, все возможно. Но я должен сказать честно, я не думаю вообще об этом, даже после сегодняшней победы. Я заходил в пресс-комнату и в моей голове уже был следующий матч в Чемпионате Украины. Поэтому если мы достигнем плей-офф Лиги Чемпионов, то будет замечательно, а если нет, то все равно останемся в еврокубках, это все равно останется замечательным достижением для нашего клуба в таких обстоятельствах.

– Судаков сегодня игрок матча, расскажите о нем, насколько тяжело работать с молодыми футболистами в таких непростых условиях?

– Это действительно непросто. Но я поражен их поведением в таких непростых условиях, как они работают, какой сохраняют уровень концентрации. Что я могу сказать о Судакове... Исключительный и чрезвычайно талантливый игрок, он показывает свой уровень уже долгое время и делает следующие правильные шаги в своем развитии. И это касается не только его атакующей игры, а также игры в защите, игры на переходных фазах. Это необходимо на таком высоком уровне. Он очень умный парень, замечательная личность и я очень рад за него.