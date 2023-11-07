ЛЧ. Манчестер Сити – Янг Бойз 3:0. Горожане досрочно оформили выход в 1/8

Подопечные Пепа Гвардиолы одержали аж неприлично легкую победу над своими швейцарскими оппонентами и математически гарантировали себе выход из группы, остается только добиться выхода именно с первого места и задача будет выполнена на 100%. Что же происходило на "Этихад" в этот вечер?

Сначала хочется поговорить даже не о командах, а о главном арбитре Эрике Ламбрехтсе, который проводил свой дебютный матч в Лиге Чемпионов и, забегая вперед, хочется отметить отличную работу в его исполнении, претензий к судейству быть не может. А теперь к самой игре.

С самого начала и до самого конца это была тотальная доминация команды Гвардиолы. Они не давали своему сопернику никакой свободы, это была футбольная асфиксия в своем жестком проявлении. Сначала был шанс у Рико Льюиса, который с нескольких метров пробивал по полупустым воротам, но Бенито каким-то чудом сумел выбить круглого прямо с линии. Это был первый звоночек, которых благодаря стараниям Ковачича, Грилиша, Фодена и Нуньеша хватало.

Гол в ворота Рачоппи назревал и без подарков от "Янг Бойз", но полузащитник швейцарцев Сандро Лаупер решил, что без его помощи никуда. Чрезвычайно неуклюжая игра в своей штрафной против Нуньеша и это пенальти, который уверенно реализовал Эрлинг Холанд.

Давление продолжилось и в завершение первого тайма Фоден с правого фланга прорвался в штрафную, и шикарным ударом под дальнюю штангу оформил второй гол своей команды. С таким счет команды ушли на перерыв.

А во второй половине все началось заново, правда за 45-минутку "горожане" забили только один гол. Дубль оформил Эрлинг Холанд после великолепного прохода по правому и прострела от Рико Льюиса. Небольшой разворот от норвежца и мяч в сетке ворот. К третьему голу сразу же добавилась красная карточка в составе швейцарцев: это Сандро Лаупер пошел прямой ногой на Натана Аке, очевидная вторая желтая.

Только чудо спасло "Янг Бойз" от четвертого пропущенного гола после того, как они остались в меньшинстве. Это было избиение, во время которого они даже не думали об атаке, причем в прямом смысле: "Янг Бойз" не нанесли ни одного удара в сторону ворот Эдерсона, их съели целиком и полностью. Разница в классе слишком велика и сегодняшний матч является олицетворением такой разницы.

С "Манчестер Сити" все понятно, они шагают в 1/8 финала Лиги Чемпионов, нужно лишь оформить выход с первого места. Ну а борьба швейцарцев лишь впереди, им нужно будет добывать путевку в Лигу Европы в очном матче против "Црвены Звезды".

Лига Чемпионов, групповой этап, 4-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

"Манчестер Сити" — "Янг Бойз" 3:0

Голы: Холанд (23, с пенальти, 51), Фоден (45+1)

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер (Филлипс, 61), Стоунз (Аке, 46), Диаш, Гвардиол — Льюис, Ковачич (Доку, 80) — Фоден, Нуньеш, Грилиш — Холанд (Бобб, 61)

"Янг Бойз": Рачоппи — Янко (Блум, 65), Аменда, Камара, Бенито, Гарсия (Перссон, 78) — Ниассе, Лаупер, Угринич (Малес, 88) — Элиа (Ганвула, 78), Иттен (Чайва, 65)

Предупреждения: Бенито (15), Лаупер (19), Аменда (77)

Удаление: Лаупер (53)