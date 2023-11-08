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Наполи - Унион. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Наполи - Унион. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
ANSA
В среду, в рамках 4-го тура квартета C "Наполи" на своем поле будет принимать новичка ЛЧ - берлинский "Унион". В предыдущем матче в столице Германии неаполитанцы минимально одолели "железных".
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В этом сезоне действующий чемпион Италии не демонстрирует такой же яркий футбол, как в прошлой кампании. "Наполи" идет очень натужно от матча к матчу и довольно часто допускает на домашней арене блеклые поражения. Впрочем, подопечные Руди Гарсии идут вторыми в группе после мадридского "Реала", имея в активе две победы.
В свою очередь "Унион" находится в катастрофическом кризисе. Проигрышная серия немецкого коллектива насчитывает аж 12 матчей во всех турнирах.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Наполи" и "Унионом" состоится в среду, 8-го ноября 2023-го года, в 19:45.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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