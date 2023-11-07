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ЛЧ. Црвена Звезда – РБ Лейпциг 1:2. Ненужные нервы

Лига Чемпионов
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"Быки" не в самой уверенной манере проходят в плей-офф

ЛЧ. Црвена Звезда – РБ Лейпциг 1:2. Ненужные нервы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига Чемпионов, группа G. 4-й тур

Белград, стадион Райко Митич

Црвена Звезда – РБ Лейпциг 1:2

Голы: Хенрикс 81 (аг) – Симонс 8, Опенда 77

Црвена Звезда: Глазер – Лучич (Миятович 78), Родич, Драгович, Джига, Мияилович (Неделькович 46) – Иванич (Олайинка 69), Хван Ин Бом, Канга – Букари, Крассо (Ндиайе 46)

РБ Лейпциг: Бласвих – Раум, Люкеба, Симакан, Хенрикс – Форсберг (Баумгартнер 70), Айдара (Зайвальд 83), Шлагер (Кампль 84), Симонс (Карвалью 75) – Шешко (Клостерманн 70), Опенда

Предупреждения: Мияилович 6, Крассо 28, Иванич 52, Лучич 73 – Симакан 49, Люкеба 56, Хенрикс 59

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