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Определились два первых участника плей-офф Лиги чемпионов 2023/24
Зальцбург и Манчестер Сити вышли из группы
Getty Images/Global Images Ukraine
После половины сыгранных матчей четвертого тура Лиги чемпионов 2023/24 определились две первые команды, которые сыграют в плей-офф турнира. Ими стали "Манчестер Сити" и "Лейпциг".
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"Сити" не опустится ниже второго места. Это стало очевидным после победы горожан над "Янг Бойз" 3:0. В такой же ситуации находится "Лейпциг", победивший "Црвену Звезду".
В группе G именно немцы с англичанами разыграют первые два места. Швейцарцы с сербами поспорят за право сыграть в Лиге Европы. Следующий тур в этой группе состоится 28-го ноября.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|4
|4
|0
|0
|12-3
|+9
|12
|2
|"РБ Лейпциг"
|4
|3
|0
|1
|9-6
|+3
|9
|3
|"Црвена Звезда"
|4
|0
|1
|3
|5-10
|-5
|1
|4
|"Янг Бойз"
|4
|0
|1
|3
|4-11
|-7
|1
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