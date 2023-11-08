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Определились два первых участника плей-офф Лиги чемпионов 2023/24

Лига Чемпионов

Зальцбург и Манчестер Сити вышли из группы

Определились два первых участника плей-офф Лиги чемпионов 2023/24

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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После половины сыгранных матчей четвертого тура Лиги чемпионов 2023/24 определились две первые команды, которые сыграют в плей-офф турнира. Ими стали "Манчестер Сити" и "Лейпциг".

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"Сити" не опустится ниже второго места. Это стало очевидным после победы горожан над "Янг Бойз" 3:0. В такой же ситуации находится "Лейпциг", победивший "Црвену Звезду".

В группе G именно немцы с англичанами разыграют первые два места. Швейцарцы с сербами поспорят за право сыграть в Лиге Европы. Следующий тур в этой группе состоится 28-го ноября.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 4 4 0 0 12-3 +9 12
2 "РБ Лейпциг" 4 3 0 1 9-6 +3 9
3 "Црвена Звезда" 4 0 1 3 5-10 -5 1
4 "Янг Бойз" 4 0 1 3 4-11 -7 1
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