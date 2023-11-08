Определились два первых участника плей-офф Лиги чемпионов 2023/24

После половины сыгранных матчей четвертого тура Лиги чемпионов 2023/24 определились две первые команды, которые сыграют в плей-офф турнира. Ими стали "Манчестер Сити" и "Лейпциг".

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"Сити" не опустится ниже второго места. Это стало очевидным после победы горожан над "Янг Бойз" 3:0. В такой же ситуации находится "Лейпциг", победивший "Црвену Звезду".

В группе G именно немцы с англичанами разыграют первые два места. Швейцарцы с сербами поспорят за право сыграть в Лиге Европы. Следующий тур в этой группе состоится 28-го ноября.