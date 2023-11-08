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Реал Мадрид - Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
"Реал Мадрид" - "Брага": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.11.2023 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos
Две недели назад "Брага" на своем поле дала "Реалу" такой бой, что тот чудом не пропустил на последних минутах (2:1). Но как будет на "Бернабеу"?
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Португальцы точно не стали слабее и на выходных набросали скромному "Портимоненсе" целых шесть голов.
Касательно "Реала", то он вырвал драматичную победу в Класико (2:1), но оступился с "Райо Вальекано" (0:0), причем в обоих матчах выглядел так себе. Складывалось впечатление, что "Сливочные" подустали и им не хватает идей.
Появятся ли они в любимом турнире Мадрида, Лиге чемпионов, - узнаем в среду, 8 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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