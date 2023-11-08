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Пеп Гвардиола: У нас высокие стандарты, поэтому мы на вершине АПЛ и в плей-офф ЛЧ

Лига Чемпионов

Манчестер Сити досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Пеп Гвардиола: У нас высокие стандарты, поэтому мы на вершине АПЛ и в плей-офф ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Пеп Гвардиола рад, что "Манчестер Сити" досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

"Конечно, мы очень рады, что вышли в плей-офф за два тура до конца. Надо финишировать первыми. У нас есть время подумать об этом.

Возможно, наши действия были недостаточно... нет, решительными - не то слово... недостаточно четкими, тонкими для того, чтобы забить больше голов. Но мне понравилось то, что я увидел команду.

Слово, которое определяет эту группу на протяжении многих лет, - постоянство. У нас высокие стандарты, и именно поэтому мы до сих пор находимся на вершине АПЛ и прошли в плей-офф Лиги чемпионов.

Люди говорят: "Да ладно, групповой этап - это легко". Но эту работу надо выполнить. В жизни нужно делать то, чего от тебя ждут.

Осталось два матча. "Лейпциг" - сильнейший соперник в этой группе, нам надо постараться и занять место выше него. Важно иметь возможность провести ответный матч на своем поле в плей-офф", - сказал главный тренер "Манчестер Сити" в интервью TNT Sport.

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Лига чемпионов Манчестер Сити Гвардиола
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Источник:
bbc
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