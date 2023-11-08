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“От плохого к худшему”. Заголовки испанских спортивных газет после матча Шахтера с Барсой

Лига Чемпионов
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От чемпиона Испании ожидалась другая игра

“От плохого к худшему”. Заголовки испанских спортивных газет после матча Шахтера с Барсой

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stuart Franklin

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Главный тренер “Барселоны” Хави признал, что матч с “Шахтером” для его команды был одним из худших за последние два года. Испанская пресса соглашается с тренером.

Mundo Deportivo вынесла на обложку большими буквами слово “Decepcionante”, “Разочарование”.

“От плохого к худшему”. Заголовки испанских спортивных газет после матча Шахтера с Барсой - изображение 1

Не радостный заголовок и у издания Sport: “От плохого к худшему. “Барса не смогла отыграться в матче с “Шахтером” и впервые проиграла в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Игра была ужасной, у команды был только один удар в створ, и Хави ничего не мог изменить”.

“От плохого к худшему”. Заголовки испанских спортивных газет после матча Шахтера с Барсой - изображение 2

Мадридские издания AS и Marca вынесли на передовицы крупную победу “Атлетико” над “Селтиком” и упоминали “Барсу” только в уголках своих обложек, акцентируя на том, что из-за этого поражения команда Хави не смогла досрочно пробиться в плей-офф.

“От плохого к худшему”. Заголовки испанских спортивных газет после матча Шахтера с Барсой - изображение 3

“От плохого к худшему”. Заголовки испанских спортивных газет после матча Шахтера с Барсой - изображение 4

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