Шахтер прервал 17-матчевую серию с пропущенными голами в еврокубках

Вчера, 7 ноября, завершилась встреча 4-го тура группы Н Лиги чемпионов между "Шахтером" и каталонской "Барселоной". Матч прошел на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге (Германия). "Шахтер" одержал победу со счетом 1:0.

"Шахтер" сумел сохранить свои ворота неприкосновенными и прервал 17-матчевую серию с пропущенными голами в еврокубках.

Последний раз до этой встречи украинский клуб не пропустил в игре 2-го тура групповой стадии ЛЧ с "Интером" (0:0), которая состоялась 28 сентября 2021 года.

Напомним, "Барселона" возглавляет турнирную таблицу группы Н, набрав девять очков в четырех матчах. "Шахтер" набрал шесть очков и занимает третье место в квартете.