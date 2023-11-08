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Шахтер прервал 17-матчевую серию с пропущенными голами в еврокубках

Лига Чемпионов

Шахтер сумел сохранить свои ворота неприкосновенными в матче с Барселоной

Шахтер прервал 17-матчевую серию с пропущенными голами в еврокубках

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateusz Slodkowski/

UA-Футбол
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Вчера, 7 ноября, завершилась встреча 4-го тура группы Н Лиги чемпионов между "Шахтером" и каталонской "Барселоной". Матч прошел на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге (Германия). "Шахтер" одержал победу со счетом 1:0.

"Шахтер" сумел сохранить свои ворота неприкосновенными и прервал 17-матчевую серию с пропущенными голами в еврокубках.

Последний раз до этой встречи украинский клуб не пропустил в игре 2-го тура групповой стадии ЛЧ с "Интером" (0:0), которая состоялась 28 сентября 2021 года.

Напомним, "Барселона" возглавляет турнирную таблицу группы Н, набрав девять очков в четырех матчах. "Шахтер" набрал шесть очков и занимает третье место в квартете.

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