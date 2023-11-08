У Роберта Левандовского худшая безголевая серия за 12 лет

“Шахтер” провел очень качественный матч в обороне, и не позволил “Барселоне” забить ни одного гола.

Для форварда “Барселоны” Роберта Левандовского это был уже шестой подряд матч без забитых голов. Как информирует opta, в последний раз у польского бомбардира была настолько длинная безголевая серия в сезоне 2010/11, когда он не мог забить в десяти матчах подряд, выступая за “Боруссию” Дортмунд.

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35-летний бомбардир в последний раз отличался за “Барсу” в сентябре. Всего у Левандовского пять голов в чемпионате и один в Лиге чемпионов.