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Шахтер уступил Барселоне по показателю xG

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Обновлено

Разница между командами небольшая

Шахтер уступил Барселоне по показателю xG

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateusz Slodkowski/

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“Шахтер” взял все три очка в матче с “Барселоной”, благодаря единственному голу Сикана. Для чемпиона Испании это был первый безголевой матч после ничья с “Хетафе” (0:0) в первом туре Ла Лиги в августе.

В целом, “Барселона” выполнила больше ударов, чем “Шахтер”, но команда Хави только один раз пробила в створ ворот.

Тем не менее, по данным платформы wyscout, которые публикует пресс-служба “Шахтера”, “Барселона” переиграла соперника по показателю xG – 1.14 против 0.75 у украинской команды.

Шахтер уступил Барселоне по показателю xG - изображение 1

Данные opta несколько отличаются. По подсчетам известного аналитического портала, ни одна команда не наиграла на один очевидный гол: 0.82 у “Шахтера” против 0.93 у “Барселоны.

Шахтер уступил Барселоне по показателю xG - изображение 2

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Комментарии
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download1 (huyersk)
08.11.2023 в 11:40
Цей xG до лампочки, погано відоюражає голові події! Скільки разів Шахтар вивалювався в контру та міг покласти другий гол?! - купу! Який показник це відображає?..
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
08.11.2023 в 11:40
Цей xG до лампочки, погано відоюражає голові події! Скільки разів Шахтар вивалювався в контру та міг покласти другий гол?! - купу! Який показник це відображає?..
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Червяк (Донецкая)
08.11.2023 в 10:33
Шахтар вже не вперше виграє у команд з першої двадцятки европейського рейтингу. Були і більш крупні перемоги. Але вперше після такого матчу серед героїв немає воротаря. Не тому, що Різник погано зіграв, все булу на відмінно, але в телеогляді цього матчу, зробленого будь-яким каналом ви не знайдете суперсейвів (та і просто сейвів) Різника. А його барселонського колеги, сейви були. Я завжди казав, що для таких перемог треба, щоб декілька хлопців в команді "вискакували з штанів", а інші грали "власне". Вчора так і було. Різник вчасно виходив на подачі с флангів, йшов у дриблінг проти Левандовського, виносив, коли було треба. Бондар зіграв свій (сподіваюсь, що поки що) найкращий матч за Шахтар, зігравши майже безпомилково. Ракицький. Його дуже хвалять сьогодні, але для ньго це досить рядовий матч у кар'єрі. Гочолеішвілі помилявся частіше за Ракицького, але гольовий пас та вихід сам на сам (хай і вийшло)... Матвієнко й Степаненко теж грали як завжди, але... Криськів грав поруч с Тарасом і був на його рівні (а це дуже високо). Зубков багато допомагав Гочолеішвілі, але встигав і відтягувати на себе увагу захисту каталонців, що допомогало справжнім героям матчу Сікану і Невертону трохи рвати (може через пару-тріку років зможуть і розірвати) захист Барси. Гравцем матчу УЄФА признали Судакова. Він дуже добре грав. Але навіть в його недовгій кар'єрі були й кращі матчі. Але того середньго рівня(свого сеередньго), що він показав учора виявилося достатньо для Барселони.
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