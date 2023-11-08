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Шахтер уступил Барселоне по показателю xG
Разница между командами небольшая
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateusz Slodkowski/
“Шахтер” взял все три очка в матче с “Барселоной”, благодаря единственному голу Сикана. Для чемпиона Испании это был первый безголевой матч после ничья с “Хетафе” (0:0) в первом туре Ла Лиги в августе.
В целом, “Барселона” выполнила больше ударов, чем “Шахтер”, но команда Хави только один раз пробила в створ ворот.
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Тем не менее, по данным платформы wyscout, которые публикует пресс-служба “Шахтера”, “Барселона” переиграла соперника по показателю xG – 1.14 против 0.75 у украинской команды.
Данные opta несколько отличаются. По подсчетам известного аналитического портала, ни одна команда не наиграла на один очевидный гол: 0.82 у “Шахтера” против 0.93 у “Барселоны.
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