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Энрике о 1:2 с Миланом: Именно поэтому группу смерти так назвали, судьба всех команд в их руках

Лига Чемпионов

Энрике считает, что у ПСЖ были шансы обыграть Милан

Энрике о 1:2 с Миланом: Именно поэтому группу смерти так назвали, судьба всех команд в их руках

Фото: twitter.com/PSG_inside

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Луис Энрике считает, что у "ПСЖ" были шансы обыграть "Милан" (1:2) в Лиге чемпионов.

"Игра получилась напряженной, результат мог быть любым. Мы забили первыми, но потом не смогли контролировать игру. Она была по-настоящему напряженной.

"Милан" отлично сыграл в нападении, это сильная команда как в плане техники, так и в плане физической готовности. Она сумела использовать свободные зоны.

Мы несколько раз теряли контроль над игрой, но все равно создавали моменты.

Впереди еще два матча, мы способны выйти в следующий раунд. Это группа смерти, ее назвали так именно поэтому. Судьба всех четырех команд в их руках. Следующий матч станет очень важным", - заявил главный тренер "ПСЖ".

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Источник:
rmcsport.bfmtv
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