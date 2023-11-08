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Энрике о 1:2 с Миланом: Именно поэтому группу смерти так назвали, судьба всех команд в их руках
Энрике считает, что у ПСЖ были шансы обыграть Милан
Фото: twitter.com/PSG_inside
Луис Энрике считает, что у "ПСЖ" были шансы обыграть "Милан" (1:2) в Лиге чемпионов.
"Игра получилась напряженной, результат мог быть любым. Мы забили первыми, но потом не смогли контролировать игру. Она была по-настоящему напряженной.
"Милан" отлично сыграл в нападении, это сильная команда как в плане техники, так и в плане физической готовности. Она сумела использовать свободные зоны.
Мы несколько раз теряли контроль над игрой, но все равно создавали моменты.
Впереди еще два матча, мы способны выйти в следующий раунд. Это группа смерти, ее назвали так именно поэтому. Судьба всех четырех команд в их руках. Следующий матч станет очень важным", - заявил главный тренер "ПСЖ".
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