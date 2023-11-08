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Да здравствует интрига. Лацио – Фейеноорд 1:0. Обзор матча и видео гола
Лацио - Фейеноорд ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.11.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" одержал победу над "Фейеноордом" благодаря голу Чиро Иммобиле, чем максимально закрутил интригу в этой группе по выходу в плей-офф. С более-менее относительной уверенностью можно сказать лишь то, что "Селтик" не будет претендовать на 1/8-ю турнира в этом квартете.
Смотрите, как развивались события в Риме, в видеообзоре матча.
Лига Чемпионов. Группа Е. Четвертый тур
Рим. "Стадио Олимпико"
Гол: Иммобиле 45+1
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