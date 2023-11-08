Да здравствует интрига. Лацио – Фейеноорд 1:0. Обзор матча и видео гола

"Лацио" одержал победу над "Фейеноордом" благодаря голу Чиро Иммобиле, чем максимально закрутил интригу в этой группе по выходу в плей-офф. С более-менее относительной уверенностью можно сказать лишь то, что "Селтик" не будет претендовать на 1/8-ю турнира в этом квартете.

Смотрите, как развивались события в Риме, в видеообзоре матча.

Лига Чемпионов. Группа Е. Четвертый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Фейеноорд" 1:0

Гол: Иммобиле 45+1