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Гвардиола 17 матчей подряд не проигрывает в ЛЧ с Сити - он превзошел свой результат в Барселоне

Лига Чемпионов

Пеп Гвардиола продолжил серию без поражений в Лиге чемпионов

Гвардиола 17 матчей подряд не проигрывает в ЛЧ с Сити - он превзошел свой результат в Барселоне

Фото: twitter.com/ManCity

UA-Футбол
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"Манчестер Сити" обыграл "Янг Бойз" (3:0) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола не проигрывает 17 подряд в турнире.

Специалист превзошел свой же рекорд, установленный в "Барселоне" - тогда тренер не проигрывал 16 игр подряд.

Только три тренера пока обладают результатом лучшим, чем у Гвардиолы, - это Луи ван Гал, Оттмар Хитцфельд (19 игр подряд) и Алекс Фергюсон (25 матчей).

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Источник:
uefa
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