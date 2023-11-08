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Гвардиола 17 матчей подряд не проигрывает в ЛЧ с Сити - он превзошел свой результат в Барселоне
Пеп Гвардиола продолжил серию без поражений в Лиге чемпионов
Фото: twitter.com/ManCity
"Манчестер Сити" обыграл "Янг Бойз" (3:0) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола не проигрывает 17 подряд в турнире.
Специалист превзошел свой же рекорд, установленный в "Барселоне" - тогда тренер не проигрывал 16 игр подряд.
Только три тренера пока обладают результатом лучшим, чем у Гвардиолы, - это Луи ван Гал, Оттмар Хитцфельд (19 игр подряд) и Алекс Фергюсон (25 матчей).
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