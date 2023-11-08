Обыкновенное чудо. Акценты зрителя на игре Шахтера с Барселоной

И все-таки я настаиваю на том, что вчера в Гамбурге мы наблюдали чудо. Могли ли мы надеяться в своих самых смелых мечтаниях на победу над чемпионом Испании и безоговорочным лидером группы Лиги чемпионов? После того как с "Шахтером" непринужденно управился его неоптимальный состав.

Что победу эту одержит представитель столь слабого (чего уж тут лукавить) чемпионата, каким сегодня является УПЛ. Который и в ее-то рядах особо не блещет. И который проводил лишь четвертый матч под руководством нового тренера. Причем первый был с той же "Барселоной", второй – по сути, спаррингом, а третий ну никак не впечатлил.

Это ли не чудо? Тогда что вы называете чудом?

Лично меня больше всего поразило то, что за всю игру "Барса" не создала ни одного хотя бы полумомента!!! Это, извините, уже чудо из чудес. Да-да, и промах Ямала в середине второго тайма тоже не считается: там в итоге был зафиксирован фол в атаке – толчок в спину. "Барселона" без моментов – это же, как говорил комик, уму нерастяжимо.

Хейтеры взбунтовались. "Барса", говорят, не настоящая!

Что это было? Обыкновенное футбольное чудо. И обыденность празднику на нашей улице придало то, как спокойно и уверенно команда Пушича переиграла фаворита. Победа закономерна даже с точки зрения голевых шансов. Кроме гола Сикана, он же еще раз мог забить, плюс удары Матвиенко и Гочолейшвили, пусть и с острого угла.

Через час игры на поле выходят сразу четверо каталонцев, включая тех, что рвали нас в Барселоне две недели назад. И… ничего не происходит! Чудо. Которое выглядит обычным. Нет, мы в постоянном напряжении, то и дело ожидая ответного мяча, а за ним и следующего. Но у ворот Ризныка не происходит ни-че-го. В Багдаде все спокойно.

После хрестоматийно эстетичной комбинации Судаков – Гочолейшвили – Сикан фактически судьба поединка была предрешена, только мы об этом еще не догадывались. Как не догадывались и его участники. А весла барселонской галеры уже сушились на щедром средиземноморском солнышке.

Игра не была зрелищной, зато она была чрезвычайно интересной для нас. А еще матч, в котором чаще всего в центре внимания оказывался вратарь "Барселоны" Тер Штеген, а его оппонент покуривал в сторонке, выглядел каким-то нонсенсом. Или чудом. Обыкновенным до банального чудом.

Так совпало, что в "Шахтере" мне, в первую очередь, запомнилась вся троица творцов победного гола. Наконец понял, зачем в эту команду брали Невертона. Не дал серьезных поводов для критики Матвиенко, которого облюбовали ее любители. Свято место занял Зубков? Случалось, когда кроме него и выделить было некого, а раз на раз не приходится.

В целом же, это была типично командная победа, где каждый знал свой маневр и смотрелся органично. И опытнейший матерый Ракицкий, и непосредственный юный Келси, и все остальные.

О ситуации в группе. По-прежнему считаю, что наше место – в плей-офф Лиги Европы, и в большее не верю. Особенно, когда "Порту" в оставшихся матчах устроит одна ничья – дома с нами. Также не верится в то, что вдруг воспарит соколом "Антверпен", когда "Шахтеру" достаточно той же ничьей в игре с ним, чтобы обеспечить себе весну.

Впрочем, как видим, в футболе случаются эдакие заурядные чудеса. Но выиграть у нас в два мяча, а потом еще и приложить "Барселону", после того как отдали очки всем и вся – это как-то совсем уж чересчур.

А трубить славу Пушичу явно преждевременно. Да, обыкновенное чудо он нам устроил. Но это был лишь первый случай успешной игры его команды. К слову, тем интереснее будет посмотреть, как она управится с "Днепром-1" Максимова.

И нет, это был совсем не тот пресловутый "шахтеровский футбол". Во всяком случае, акцента на атаку в нем не больше, чем у тех же Йовичевича и ван Леувена. Возможно, со временем, придется подыскать ему другой эпитет. Скажем, "пушистый". Да боже ж мой, главное – чтобы костюмчик сидел.

Фото - UA-Футбол