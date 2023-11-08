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Обыкновенное чудо. Акценты зрителя на игре Шахтера с Барселоной

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Барса, говорят, не настоящая?

Обыкновенное чудо. Акценты зрителя на игре Шахтера с Барселоной

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською
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И все-таки я настаиваю на том, что вчера в Гамбурге мы наблюдали чудо. Могли ли мы надеяться в своих самых смелых мечтаниях на победу над чемпионом Испании и безоговорочным лидером группы Лиги чемпионов? После того как с "Шахтером" непринужденно управился его неоптимальный состав.

Что победу эту одержит представитель столь слабого (чего уж тут лукавить) чемпионата, каким сегодня является УПЛ. Который и в ее-то рядах особо не блещет. И который проводил лишь четвертый матч под руководством нового тренера. Причем первый был с той же "Барселоной", второй – по сути, спаррингом, а третий ну никак не впечатлил.

Это ли не чудо? Тогда что вы называете чудом?

Обыкновенное чудо. Акценты зрителя на игре Шахтера с Барселоной - изображение 1

Лично меня больше всего поразило то, что за всю игру "Барса" не создала ни одного хотя бы полумомента!!! Это, извините, уже чудо из чудес. Да-да, и промах Ямала в середине второго тайма тоже не считается: там в итоге был зафиксирован фол в атаке – толчок в спину. "Барселона" без моментов – это же, как говорил комик, уму нерастяжимо.

Хейтеры взбунтовались. "Барса", говорят, не настоящая!

Что это было? Обыкновенное футбольное чудо. И обыденность празднику на нашей улице придало то, как спокойно и уверенно команда Пушича переиграла фаворита. Победа закономерна даже с точки зрения голевых шансов. Кроме гола Сикана, он же еще раз мог забить, плюс удары Матвиенко и Гочолейшвили, пусть и с острого угла.

Через час игры на поле выходят сразу четверо каталонцев, включая тех, что рвали нас в Барселоне две недели назад. И… ничего не происходит! Чудо. Которое выглядит обычным. Нет, мы в постоянном напряжении, то и дело ожидая ответного мяча, а за ним и следующего. Но у ворот Ризныка не происходит ни-че-го. В Багдаде все спокойно.

После хрестоматийно эстетичной комбинации Судаков – Гочолейшвили – Сикан фактически судьба поединка была предрешена, только мы об этом еще не догадывались. Как не догадывались и его участники. А весла барселонской галеры уже сушились на щедром средиземноморском солнышке.

Игра не была зрелищной, зато она была чрезвычайно интересной для нас. А еще матч, в котором чаще всего в центре внимания оказывался вратарь "Барселоны" Тер Штеген, а его оппонент покуривал в сторонке, выглядел каким-то нонсенсом. Или чудом. Обыкновенным до банального чудом.

Обыкновенное чудо. Акценты зрителя на игре Шахтера с Барселоной - изображение 2

Так совпало, что в "Шахтере" мне, в первую очередь, запомнилась вся троица творцов победного гола. Наконец понял, зачем в эту команду брали Невертона. Не дал серьезных поводов для критики Матвиенко, которого облюбовали ее любители. Свято место занял Зубков? Случалось, когда кроме него и выделить было некого, а раз на раз не приходится.

В целом же, это была типично командная победа, где каждый знал свой маневр и смотрелся органично. И опытнейший матерый Ракицкий, и непосредственный юный Келси, и все остальные.

О ситуации в группе. По-прежнему считаю, что наше место – в плей-офф Лиги Европы, и в большее не верю. Особенно, когда "Порту" в оставшихся матчах устроит одна ничья – дома с нами. Также не верится в то, что вдруг воспарит соколом "Антверпен", когда "Шахтеру" достаточно той же ничьей в игре с ним, чтобы обеспечить себе весну.

Впрочем, как видим, в футболе случаются эдакие заурядные чудеса. Но выиграть у нас в два мяча, а потом еще и приложить "Барселону", после того как отдали очки всем и вся – это как-то совсем уж чересчур.

А трубить славу Пушичу явно преждевременно. Да, обыкновенное чудо он нам устроил. Но это был лишь первый случай успешной игры его команды. К слову, тем интереснее будет посмотреть, как она управится с "Днепром-1" Максимова.

Обыкновенное чудо. Акценты зрителя на игре Шахтера с Барселоной - изображение 3

И нет, это был совсем не тот пресловутый "шахтеровский футбол". Во всяком случае, акцента на атаку в нем не больше, чем у тех же Йовичевича и ван Леувена. Возможно, со временем, придется подыскать ему другой эпитет. Скажем, "пушистый". Да боже ж мой, главное – чтобы костюмчик сидел.

Фото - UA-Футбол

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