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Реал Сосьедад - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Реал Сосьедад - Бенфика: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 8.11.2023 ⋊ ЛЧ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
В среду вечером на стадионе "Аноэта" встретятся две команды, занимающие противоположные места в группе D Лиги чемпионов - "Реал Сосьедад" примет "Бенфику".
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"Орлы" будут стремиться взять реванш у басков после того, как две недели назад они потерпели минимальное поражение 1:0 в родных стенах от испанской команды.
Лига чемпионов. 4-й тур. Группа H
8 ноября. 19:45. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Бенфика"
Трансляция: MEGOGO Football 1
Текстовая трансляция - UA-Футбол
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