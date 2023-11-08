Реал Сосьедад - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

В среду вечером на стадионе "Аноэта" встретятся две команды, занимающие противоположные места в группе D Лиги чемпионов - "Реал Сосьедад" примет "Бенфику".

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"Орлы" будут стремиться взять реванш у басков после того, как две недели назад они потерпели минимальное поражение 1:0 в родных стенах от испанской команды.

Лига чемпионов. 4-й тур. Группа H

8 ноября. 19:45. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Бенфика"

Трансляция: MEGOGO Football 1

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