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Реал Сосьедад - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Реал Сосьедад - Бенфика: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 8.11.2023 ⋊ ЛЧ на UA-Футбол

Реал Сосьедад - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

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В среду вечером на стадионе "Аноэта" встретятся две команды, занимающие противоположные места в группе D Лиги чемпионов - "Реал Сосьедад" примет "Бенфику".

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"Орлы" будут стремиться взять реванш у басков после того, как две недели назад они потерпели минимальное поражение 1:0 в родных стенах от испанской команды.

Лига чемпионов. 4-й тур. Группа H

8 ноября. 19:45. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Бенфика"

Трансляция: MEGOGO Football 1

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Реал Слсьедад - Бенфика
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Комментарии
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cucumber (Киев)
08.11.2023 в 14:15
Лучик надії у нашому футболі. Вітаю Шату!
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Комментарии 1
cucumber (Киев)
08.11.2023 в 14:15
Лучик надії у нашому футболі. Вітаю Шату!
Ответить
0
0

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