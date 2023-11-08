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Рух U19 – Мидтьюлланн U19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
Рух U19 - Мидтьюлланн U19: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
Юношеская команда "Шахтера" накануне уступила "Барселоне" в Юношеской лиге УЕФА. А сейчас там сыграет "Рух" U19. Это борьба за весеннюю стадию. Первый матч в двухматчевом противостоянии.
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Начало матча – 15:00. Трансляция состоится на Футбол 1 MEGOGO.
Юношеская лига УЕФА
"Рух" U19 – "Мидтьюлланн" U19
Трансляция - Футбол 1 MEGOGO
Трансляція матчу Рух U19 - Мідтьюлланн U19Смотреть трансляцию
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