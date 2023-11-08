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Реал Сосьедад - Бенфика: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Матч первой и последней команды группы – смотреть прямую трансляцию

Реал Сосьедад - Бенфика: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

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“Бенфика” еще не выиграла ни одного матча, не забила ни одного гола, и не набрала ни одного очка в своей группе. Станет ли матч с “Реал Сосьедадом” прорывом для команды Анатолия Трубина?

Лига чемпионов, группа D, четвертый тур

8 ноября 2023. Сан-Себастьян, "Реале Арена"

“Реал Сосьедад” 19:45 “Бенфика”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Реал Сосьедад - Бенфика на UA-Футбол>>.

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