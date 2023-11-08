Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Сосьедад - Бенфика: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч первой и последней команды группы – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
“Бенфика” еще не выиграла ни одного матча, не забила ни одного гола, и не набрала ни одного очка в своей группе. Станет ли матч с “Реал Сосьедадом” прорывом для команды Анатолия Трубина?
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
Лига чемпионов, группа D, четвертый тур
8 ноября 2023. Сан-Себастьян, "Реале Арена"
“Реал Сосьедад” 19:45 “Бенфика”
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
Популярное сейчас
- “От плохого к худшему”. Заголовки испанских спортивных газет после матча Шахтера с Барсой
- Левандовский: Шахтер действовал очень систематично
- Пепе - самый возрастной автор гола в истории ЛЧ, он превзошел рекорд Тотти
- ЛЧ. Шахтер – Барселона 1:0. Это не чудо, а заслуженная победа
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО