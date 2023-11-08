Реал Сосьедад - Бенфика: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

“Бенфика” еще не выиграла ни одного матча, не забила ни одного гола, и не набрала ни одного очка в своей группе. Станет ли матч с “Реал Сосьедадом” прорывом для команды Анатолия Трубина?

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Лига чемпионов, группа D, четвертый тур

8 ноября 2023. Сан-Себастьян, "Реале Арена"

“Реал Сосьедад” 19:45 “Бенфика”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

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