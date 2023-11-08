Наполи - Унион Берлин: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

“Унион” проиграл 12 последних матчей во всех турнирах. Прекратится ли падение берлинцев в игре с “Наполи”? Вряд ли. Но вдруг?

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Лига чемпионов, группа С, четвертый тур

8 ноября 2023. Неаполь, "Стадио Диего Армандо Марадона"

“Наполи” 19:45 “Унион” Берлин

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Наполі - Уніон Берлін Смотреть трансляцию