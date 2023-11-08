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Наполи - Унион Берлин: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Дебютант Лиги чемпионов постарается оттолкнуться от дна – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francesco Pecoraro
“Унион” проиграл 12 последних матчей во всех турнирах. Прекратится ли падение берлинцев в игре с “Наполи”? Вряд ли. Но вдруг?
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Лига чемпионов, группа С, четвертый тур
8 ноября 2023. Неаполь, "Стадио Диего Армандо Марадона"
“Наполи” 19:45 “Унион” Берлин
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
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