Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал - Севилья: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Арсенал стремится выиграть третий матч в группе – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
“Арсенал” проиграл два последних матчей во всех турнирах. Команда Микеля Артеты постарается вернуться к победам в игре с “Севильей” в Лиге чемпионов.
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
Лига чемпионов, группа B, четвертый тур
8 ноября 2023. Лондон, "Эмирейтс"
“Арсенал” 22:00 “Севилья”
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
Популярное сейчас
- Шахтер установил рекорд в Лиге чемпионов
- Фабрицио Романо написал новый комментарий Судакову. Матвиенко остроумно ответил инсайдеру
- Шахтер победил Барселону, Гутцайта хотят уволить, у Луческу нет претензий. Главные новости за 7 ноября
- Третий раз в истории. Шахтер – Барселона 1:0. Обзор матча и видео голов
- Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО