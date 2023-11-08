Арсенал - Севилья: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

“Арсенал” проиграл два последних матчей во всех турнирах. Команда Микеля Артеты постарается вернуться к победам в игре с “Севильей” в Лиге чемпионов.

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Лига чемпионов, группа B, четвертый тур

8 ноября 2023. Лондон, "Эмирейтс"

“Арсенал” 22:00 “Севилья”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Арсенал - Севілья Смотреть трансляцию