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Арсенал - Севилья: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Арсенал стремится выиграть третий матч в группе – смотреть прямую трансляцию

Арсенал - Севилья: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

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“Арсенал” проиграл два последних матчей во всех турнирах. Команда Микеля Артеты постарается вернуться к победам в игре с “Севильей” в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов, группа B, четвертый тур

8 ноября 2023. Лондон, "Эмирейтс"

“Арсенал” 22:00 “Севилья”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

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