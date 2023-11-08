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Манчестер Сити забил 250 голов в 119 матчах ЛЧ - быстрее, чем любая другая команда
Результативность горожан поражает
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (3:0) забил 250-й гол в рамках самого престижного еврокубкового соревнования. Для достижения этого рубежа "горожанам" надо было провести 119 матчей - меньше, чем любой другой команде.
По итогам четырех проведенных встреч группового этапа подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 очков и досрочно оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов.
В конце ноября "Ман Сити" сыграет с "Лейпцигом" в матче 5-го тура, а в середине декабря проведет последнюю игру группового этапа - с сербской "Црвеной Звездой".
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