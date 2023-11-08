Реал Мадрид - Брага: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Реал" Мадрид выиграл три матча в первом круге Лиги чемпионов, и намерен продлить свою победную серию в домашнем матче с "Брагой".

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Лига чемпионов, группа С, четвертый тур

8 ноября 2023. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

“Реал” Мадрид 22:00 “Брага”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Реал Мадрид - Брага Смотреть трансляцию