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Реал Мадрид - Брага: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Бланкос могут набрать 12 очков в своей группе – смотреть прямую трансляцию

Реал Мадрид - Брага: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" Мадрид выиграл три матча в первом круге Лиги чемпионов, и намерен продлить свою победную серию в домашнем матче с "Брагой".

Лига чемпионов, группа С, четвертый тур

8 ноября 2023. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

“Реал” Мадрид 22:00 “Брага”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Реал Мадрид - Брага на UA-Футбол>>.

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