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Реал Мадрид - Брага: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Бланкос могут набрать 12 очков в своей группе – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" Мадрид выиграл три матча в первом круге Лиги чемпионов, и намерен продлить свою победную серию в домашнем матче с "Брагой".
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Лига чемпионов, группа С, четвертый тур
8 ноября 2023. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"
“Реал” Мадрид 22:00 “Брага”
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
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